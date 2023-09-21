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В Россию по безвизовому режиму прибыла делегация из Ирана - РИА Новости, 21.09.2023
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Туризм
 
12:50 21.09.2023 (обновлено: 12:51 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/iran-1897736818.html
В Россию по безвизовому режиму прибыла делегация из Ирана
В Россию по безвизовому режиму прибыла делегация из Ирана - РИА Новости, 21.09.2023
В Россию по безвизовому режиму прибыла делегация из Ирана
Впервые в Россию по безвизовому режиму прибыла делегация из Ирана, представители турагентств познакомятся с инфраструктурой Северного Кавказа, сообщили в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:50
2023-09-21T12:51
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
иран
северный кавказ
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Впервые в Россию по безвизовому режиму прибыла делегация из Ирана, представители турагентств познакомятся с инфраструктурой Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "Сфера туризма становится новой точкой роста для двусторонних отношений с Ираном. Благодаря принимаемым мерам по господдержке туроператоров и введению безвизового режима, мы ожидаем дополнительный турпоток на курорты Северного Кавказа", – отметил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров."Самолет с представителями ведущих иранских туристических агентств (в рамках безвизового туристического обмена - ред.) приземлился сегодня ночью в аэропорту Минеральные Воды, – сообщили в министерстве, уточнив, что визит иранской делегации организован корпорацией "Кавказ.РФ". – В течение недели гости из Ирана познакомятся с туристической инфраструктурой и достопримечательностями Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской Республики и Республики Дагестан". В ведомстве добавили, что в этих регионах состоятся встречи с туроператорами СКФО, на которых будут представлены презентации туристических программ. Отмечается, что представители туротрасли двух стран также обсудят вопросы организации поездок на Северный Кавказ для жителей Ирана. "Делегацию возглавляет председатель совета директоров Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Республики Иран Рафии Хорматолла", – рассказали в Минэкономразвития. Знакомство гостей с регионом начнется с посещения живописных мест городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. К примеру, в курортной части Пятигорска они увидят знаменитое подземное озере "Провал" и парк "Цветник", поднимутся на вершину горы Машук, на высоту 998 метров, где открывается панорама главного Кавказского хребта. Делегация также посетит Ессентуки и Кисловодск. "Важно, что такой первый визит мы организовали на Северный Кавказ для ведущих туроператоров, которые смогут по достоинству оценить уникальную культуру, историю, достопримечательности региона, и подготовят увлекательные и полезные туристические маршруты для граждан Ирана", – отметил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.Там добавили, что в Кабардино-Балкарии для гостей будет организована экскурсия в Приэльбрусье с посещением курорта "Эльбрус" и подъемом по канатной дороге на высоту 3847 метров над уровнем моря. В Чечне гости из Ирана осмотрят Ушкалойские сторожевые башни. Запланировано посещение Нихалоевских водопадов, средневекового замка Пхакоч, всесезонного курорта "Ведучи". В Грозном иранская делегация посетит мечеть "Сердце Чечни". В Дагестане для гостей будет организована экскурсия по историко-архитектурному комплексу "Цитадель "Нарын-кала", а также историческим кварталам Дербента. Россия и Иран с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Во время интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщал, что ожидается, что аналогичная группа из РФ может отправиться в конце сентября в Иран.
https://ria.ru/20230918/puteshestviya-1896951406.html
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новости - туризм, туризм, туристы, иран, северный кавказ, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Иран, Северный Кавказ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Россию по безвизовому режиму прибыла делегация из Ирана

МЭР: впервые в Россию по безвизовому режиму прибыла делегация из Ирана

© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФПредставители ведущих иранских туристических агентств во время прибытия в аэропорт Минеральные Воды
Представители ведущих иранских туристических агентств во время прибытия в аэропорт Минеральные Воды - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Впервые в Россию по безвизовому режиму прибыла делегация из Ирана, представители турагентств познакомятся с инфраструктурой Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
"Сфера туризма становится новой точкой роста для двусторонних отношений с Ираном. Благодаря принимаемым мерам по господдержке туроператоров и введению безвизового режима, мы ожидаем дополнительный турпоток на курорты Северного Кавказа", – отметил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.
«
"Самолет с представителями ведущих иранских туристических агентств (в рамках безвизового туристического обмена - ред.) приземлился сегодня ночью в аэропорту Минеральные Воды, – сообщили в министерстве, уточнив, что визит иранской делегации организован корпорацией "Кавказ.РФ". – В течение недели гости из Ирана познакомятся с туристической инфраструктурой и достопримечательностями Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской Республики и Республики Дагестан".
В ведомстве добавили, что в этих регионах состоятся встречи с туроператорами СКФО, на которых будут представлены презентации туристических программ. Отмечается, что представители туротрасли двух стран также обсудят вопросы организации поездок на Северный Кавказ для жителей Ирана.
© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФПредставители ведущих иранских туристических агентств во время прибытия в аэропорт Минеральные Воды
Представители ведущих иранских туристических агентств во время прибытия в аэропорт Минеральные Воды
Представители ведущих иранских туристических агентств во время прибытия в аэропорт Минеральные Воды
© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ
1 из 4
© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ

Традиционная встреча хлебом и солью

Представители ведущих иранских туристических агентств во время прибытия в аэропорт Минеральные Воды

Традиционная встреча хлебом и солью

© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ
2 из 4
© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ

Также делегацию из Ирана ждали угощения и самовар

Представители ведущих иранских туристических агентств во время прибытия в аэропорт Минеральные Воды

Также делегацию из Ирана ждали угощения и самовар

© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ
3 из 4
© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ

Еще в аэропорту гости могли попробовать российскую кухню

Представители ведущих иранских туристических агентств во время прибытия в аэропорт Минеральные Воды

Еще в аэропорту гости могли попробовать российскую кухню

© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ
4 из 4
Представители ведущих иранских туристических агентств во время прибытия в аэропорт Минеральные Воды
© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ
1 из 4

Традиционная встреча хлебом и солью

© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ
2 из 4

Также делегацию из Ирана ждали угощения и самовар

© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ
3 из 4

Еще в аэропорту гости могли попробовать российскую кухню

© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ
4 из 4
"Делегацию возглавляет председатель совета директоров Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Республики Иран Рафии Хорматолла", – рассказали в Минэкономразвития.
Знакомство гостей с регионом начнется с посещения живописных мест городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. К примеру, в курортной части Пятигорска они увидят знаменитое подземное озере "Провал" и парк "Цветник", поднимутся на вершину горы Машук, на высоту 998 метров, где открывается панорама главного Кавказского хребта. Делегация также посетит Ессентуки и Кисловодск.
"Важно, что такой первый визит мы организовали на Северный Кавказ для ведущих туроператоров, которые смогут по достоинству оценить уникальную культуру, историю, достопримечательности региона, и подготовят увлекательные и полезные туристические маршруты для граждан Ирана", – отметил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.
© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ

Во время своего визита представители ведущих туроператоров из Ирана смогут познакомиться с главными достопримечательностями Северного Кавказа

Представители ведущих иранских туристических агентств во время прибытия в аэропорт Минеральные Воды

Во время своего визита представители ведущих туроператоров из Ирана смогут познакомиться с главными достопримечательностями Северного Кавказа

© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ
1 из 2
© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ

Для туристов из Ирана гости вместе с российскими коллегами подготовят увлекательные маршруты по курортам Северного Кавказа

Представители ведущих иранских туристических агентств во время прибытия в аэропорт Минеральные Воды

Для туристов из Ирана гости вместе с российскими коллегами подготовят увлекательные маршруты по курортам Северного Кавказа

© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ
2 из 2

Во время своего визита представители ведущих туроператоров из Ирана смогут познакомиться с главными достопримечательностями Северного Кавказа

© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ
1 из 2

Для туристов из Ирана гости вместе с российскими коллегами подготовят увлекательные маршруты по курортам Северного Кавказа

© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РФ
2 из 2
Там добавили, что в Кабардино-Балкарии для гостей будет организована экскурсия в Приэльбрусье с посещением курорта "Эльбрус" и подъемом по канатной дороге на высоту 3847 метров над уровнем моря.
В Чечне гости из Ирана осмотрят Ушкалойские сторожевые башни. Запланировано посещение Нихалоевских водопадов, средневекового замка Пхакоч, всесезонного курорта "Ведучи". В Грозном иранская делегация посетит мечеть "Сердце Чечни". В Дагестане для гостей будет организована экскурсия по историко-архитектурному комплексу "Цитадель "Нарын-кала", а также историческим кварталам Дербента.
Россия и Иран с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Во время интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщал, что ожидается, что аналогичная группа из РФ может отправиться в конце сентября в Иран.
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