https://ria.ru/20230921/iran-1897736818.html

В Россию по безвизовому режиму прибыла делегация из Ирана

В Россию по безвизовому режиму прибыла делегация из Ирана - РИА Новости, 21.09.2023

В Россию по безвизовому режиму прибыла делегация из Ирана

Впервые в Россию по безвизовому режиму прибыла делегация из Ирана, представители турагентств познакомятся с инфраструктурой Северного Кавказа, сообщили в... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:50

2023-09-21T12:50

2023-09-21T12:51

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

иран

северный кавказ

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897733825_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5cc589b4e2a107930a6e5a77150ce3c7.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Впервые в Россию по безвизовому режиму прибыла делегация из Ирана, представители турагентств познакомятся с инфраструктурой Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "Сфера туризма становится новой точкой роста для двусторонних отношений с Ираном. Благодаря принимаемым мерам по господдержке туроператоров и введению безвизового режима, мы ожидаем дополнительный турпоток на курорты Северного Кавказа", – отметил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров."Самолет с представителями ведущих иранских туристических агентств (в рамках безвизового туристического обмена - ред.) приземлился сегодня ночью в аэропорту Минеральные Воды, – сообщили в министерстве, уточнив, что визит иранской делегации организован корпорацией "Кавказ.РФ". – В течение недели гости из Ирана познакомятся с туристической инфраструктурой и достопримечательностями Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской Республики и Республики Дагестан". В ведомстве добавили, что в этих регионах состоятся встречи с туроператорами СКФО, на которых будут представлены презентации туристических программ. Отмечается, что представители туротрасли двух стран также обсудят вопросы организации поездок на Северный Кавказ для жителей Ирана. "Делегацию возглавляет председатель совета директоров Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Республики Иран Рафии Хорматолла", – рассказали в Минэкономразвития. Знакомство гостей с регионом начнется с посещения живописных мест городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. К примеру, в курортной части Пятигорска они увидят знаменитое подземное озере "Провал" и парк "Цветник", поднимутся на вершину горы Машук, на высоту 998 метров, где открывается панорама главного Кавказского хребта. Делегация также посетит Ессентуки и Кисловодск. "Важно, что такой первый визит мы организовали на Северный Кавказ для ведущих туроператоров, которые смогут по достоинству оценить уникальную культуру, историю, достопримечательности региона, и подготовят увлекательные и полезные туристические маршруты для граждан Ирана", – отметил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.Там добавили, что в Кабардино-Балкарии для гостей будет организована экскурсия в Приэльбрусье с посещением курорта "Эльбрус" и подъемом по канатной дороге на высоту 3847 метров над уровнем моря. В Чечне гости из Ирана осмотрят Ушкалойские сторожевые башни. Запланировано посещение Нихалоевских водопадов, средневекового замка Пхакоч, всесезонного курорта "Ведучи". В Грозном иранская делегация посетит мечеть "Сердце Чечни". В Дагестане для гостей будет организована экскурсия по историко-архитектурному комплексу "Цитадель "Нарын-кала", а также историческим кварталам Дербента. Россия и Иран с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Во время интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщал, что ожидается, что аналогичная группа из РФ может отправиться в конце сентября в Иран.

https://ria.ru/20230918/puteshestviya-1896951406.html

иран

северный кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, иран, северный кавказ, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)