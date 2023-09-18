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Регионы России будут получать единую субсидию на туризм - РИА Новости, 18.09.2023
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Туризм
 
12:20 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/subsidiya-1896945619.html
Регионы России будут получать единую субсидию на туризм
Регионы России будут получать единую субсидию на туризм - РИА Новости, 18.09.2023
Регионы России будут получать единую субсидию на туризм
Министерство экономического развития России разработало правила выделения регионам единой субсидии на реализацию проектов по туризму, выделять ее начнут уже со... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:20
2023-09-18T12:20
туризм
новости - туризм
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
отдых в россии
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Министерство экономического развития России разработало правила выделения регионам единой субсидии на реализацию проектов по туризму, выделять ее начнут уже со следующего года, говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития, в настоящее время в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" регионы получают четыре разные субсидии. Их целевое назначение – создание туристического кода территории, оборудование пляжей и национальных турмаршрутов, организация событийных мероприятий. "Мы видим запрос от регионов и бизнеса на более гибкий механизм субсидирования проектов в сфере туризма на местах. Проанализировав практику применения мер поддержки в сфере туризма, Минэкономразвития разработало новый механизм – единую субсидию. Вопрос обсуждался в рамках стратегической сессии по развитию туризма и был положительно оценен регионами", – сказали в ведомстве. Там отметили, что единая субсидия будет распределяться между регионами на основе нескольких критериев: текущее количество гостиниц в регионе, дополнительное софинансирование, которое субъект готов выделить из регионального бюджета, а также доля региона в достижении по госпрограмме "Развитие туризма". Критерием является также и наличие в регионе национального туристического маршрута. "Общий объем субсидии будет складываться из нескольких отдельных частей, рассчитываемых по специальной формуле, основанной на критериях. Единая субсидия позволит субъектам определять набор мероприятий по своему усмотрению и направлять средства на перспективные направления, которые позволят территории увеличить турпоток", – добавили в Минэкономразвития. Согласно документу, планируется выдавать единые субсидии регионам из федерального бюджета, начиная с 2024 года.
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новости - туризм, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, отдых в России
Регионы России будут получать единую субсидию на туризм

МЭР: регионы России будут получать единую субсидию на туризм с 2024 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТуристы на набережной Рыбинска на фоне моста через Волгу, Ярославская область
Туристы на набережной Рыбинска на фоне моста через Волгу, Ярославская область - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Министерство экономического развития России разработало правила выделения регионам единой субсидии на реализацию проектов по туризму, выделять ее начнут уже со следующего года, говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития, в настоящее время в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" регионы получают четыре разные субсидии. Их целевое назначение – создание туристического кода территории, оборудование пляжей и национальных турмаршрутов, организация событийных мероприятий.
«
"Мы видим запрос от регионов и бизнеса на более гибкий механизм субсидирования проектов в сфере туризма на местах. Проанализировав практику применения мер поддержки в сфере туризма, Минэкономразвития разработало новый механизм – единую субсидию. Вопрос обсуждался в рамках стратегической сессии по развитию туризма и был положительно оценен регионами", – сказали в ведомстве.
Там отметили, что единая субсидия будет распределяться между регионами на основе нескольких критериев: текущее количество гостиниц в регионе, дополнительное софинансирование, которое субъект готов выделить из регионального бюджета, а также доля региона в достижении по госпрограмме "Развитие туризма". Критерием является также и наличие в регионе национального туристического маршрута.
"Общий объем субсидии будет складываться из нескольких отдельных частей, рассчитываемых по специальной формуле, основанной на критериях. Единая субсидия позволит субъектам определять набор мероприятий по своему усмотрению и направлять средства на перспективные направления, которые позволят территории увеличить турпоток", – добавили в Минэкономразвития. Согласно документу, планируется выдавать единые субсидии регионам из федерального бюджета, начиная с 2024 года.
Стенд Императорского маршрута с презентации проекта - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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