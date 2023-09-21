https://ria.ru/20230921/turtsiya-1897765917.html
Спрос на туры в Турцию упал почти в полтора раза из-за роста цен
Спрос на туры в Турцию упал почти в полтора раза из-за роста цен - РИА Новости, 21.09.2023
Спрос на туры в Турцию упал почти в полтора раза из-за роста цен
Цены на путевки в Турцию из России выросли в 2023 году к допандемийному 2019 году вдвое, до 105-120 тысяч рублей с человека, из-за этого спрос на направлении со РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:55
2023-09-21T14:55
2023-09-21T14:55
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Цены на путевки в Турцию из России выросли в 2023 году к допандемийному 2019 году вдвое, до 105-120 тысяч рублей с человека, из-за этого спрос на направлении со стороны россиян упал на 40 процентов, заявил в ходе конференции "Трэволюция-2023" гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Турция резко подорожала. В 2019 году за 100-120 тысяч рублей можно было паре хорошо провести отдых. В этом году средняя стоимость чека (на одного – ред.) в Турцию – 105-120 тысяч, в зависимости от месяца. То есть подорожание в два раза. И это обусловило падение спроса на 40 процентов", – заявил эксперт. Он уточнил, что в этой связи российские туроператоры сократили на 30 процентов свои полетные программы в Турцию. "Кроме этого, в некоторых отелях в стране начались сокращения персонала. Это сказывается непосредственно на сервисе. Турист платит в два раза больше, но вследствие того, что отель начинает экономить, гость получает услуги в худшем качестве и меньшем объеме", – добавил гендиректор туроператора.
https://ria.ru/20230913/turtsiya-1896177927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, турция
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция
Спрос на туры в Турцию упал почти в полтора раза из-за роста цен
Спрос на туры в Турцию из России упал на 40 процентов из-за двойного роста цен
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Цены на путевки в Турцию из России выросли в 2023 году к допандемийному 2019 году вдвое, до 105-120 тысяч рублей с человека, из-за этого спрос на направлении со стороны россиян упал на 40 процентов, заявил в ходе конференции "Трэволюция-2023" гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.
"Турция резко подорожала. В 2019 году за 100-120 тысяч рублей можно было паре хорошо провести отдых. В этом году средняя стоимость чека (на одного – ред.) в Турцию – 105-120 тысяч, в зависимости от месяца. То есть подорожание в два раза. И это обусловило падение спроса на 40 процентов", – заявил эксперт.
Он уточнил, что в этой связи российские туроператоры сократили на 30 процентов свои полетные программы в Турцию. "Кроме этого, в некоторых отелях в стране начались сокращения персонала. Это сказывается непосредственно на сервисе. Турист платит в два раза больше, но вследствие того, что отель начинает экономить, гость получает услуги в худшем качестве и меньшем объеме", – добавил гендиректор туроператора.
Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых в Турции