В Сочи рассказали, сколько туристов посетили курорт в этом году
Шесть миллионов гостей посетили Сочи в этом году, из них 4,3 миллиона - летом
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Маяк" в центральном районе Сочи
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. С начала года в Сочи отдохнули и оздоровились шесть миллионов человек, из них свыше 4,3 миллиона – в летнем курортном сезоне, сообщает пресс-служба администрации города.
Турпоток в сравнении с прошлогодними показателями вырос на три процента.
"Высокий турпоток сохранится и в бархатный сезон: до конца сентября забронировано более 80 процентов средств размещения, а в целом на осень – более 70 процентов. По итогам года планируем приумножить рекордные показатели 2022-го и принять порядка 7,4 миллиона человек, - отметил глава города Сочи Алексей Копайгородский, чьи слова цитируются в сообщении.
"Высокий турпоток сохранится и в бархатный сезон: до конца сентября забронировано более 80 процентов средств размещения, а в целом на осень – более 70 процентов. По итогам года планируем приумножить рекордные показатели 2022-го и принять порядка 7,4 миллиона человек, - отметил глава города Сочи Алексей Копайгородский, чьи слова цитируются в сообщении.
В настоящее время на территории города Сочи единовременно находятся около 190 тысяч туристов. Наибольшим спросом в бархатный сезон пользуется санаторно-курортное лечение и оздоровление. Уровень загрузки в санаториях и пансионатах с лечением составляет 93 процента.
В администрации напомнили, что в Сочи есть обширный номерной фонд всех категорий, развитая туристическая инфраструктура, 170 комфортных морских пляжей, в том числе 35 с национальным знаком качества "Синий флаг".
В курортном сезоне 2023 года в Сочи работает 13 гостиниц по системе "все включено". Практически во всех отелях есть подогреваемые бассейны, оборудованные пляжи, инфраструктура для детей, спортивные площадки, предлагается разнообразная анимационная программа.
Туристам и местным жителям доступно 165 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных объектов показа.
В это году более чем на 80 пешеходных тропах обновились входные группы, 30 из них были переоборудованы. На девяти природных объектах туристского показа выполнено комплексное благоустройство.
В санаторно-курортной отрасли реализуются 26 инвестиционных проектов на 370 миллиардов рублей. Они дадут городу 11 тысяч новых рабочих мест. Сочи получит почти дополнительно 17 тысяч номеров – 2,5 тысячи из них в категории "Ультра Все включено".
Туристам и местным жителям доступно 165 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных объектов показа.
В это году более чем на 80 пешеходных тропах обновились входные группы, 30 из них были переоборудованы. На девяти природных объектах туристского показа выполнено комплексное благоустройство.
В санаторно-курортной отрасли реализуются 26 инвестиционных проектов на 370 миллиардов рублей. Они дадут городу 11 тысяч новых рабочих мест. Сочи получит почти дополнительно 17 тысяч номеров – 2,5 тысячи из них в категории "Ультра Все включено".