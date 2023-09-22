https://ria.ru/20230922/sochi-1898056390.html

В Сочи рассказали, сколько туристов посетили курорт в этом году

В Сочи рассказали, сколько туристов посетили курорт в этом году - РИА Новости, 22.09.2023

В Сочи рассказали, сколько туристов посетили курорт в этом году

С начала года в Сочи отдохнули и оздоровились шесть миллионов человек, из них свыше 4,3 миллиона – в летнем курортном сезоне, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:33

2023-09-22T16:33

2023-09-22T16:33

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. С начала года в Сочи отдохнули и оздоровились шесть миллионов человек, из них свыше 4,3 миллиона – в летнем курортном сезоне, сообщает пресс-служба администрации города.Турпоток в сравнении с прошлогодними показателями вырос на три процента. "Высокий турпоток сохранится и в бархатный сезон: до конца сентября забронировано более 80 процентов средств размещения, а в целом на осень – более 70 процентов. По итогам года планируем приумножить рекордные показатели 2022-го и принять порядка 7,4 миллиона человек, - отметил глава города Сочи Алексей Копайгородский, чьи слова цитируются в сообщении.В настоящее время на территории города Сочи единовременно находятся около 190 тысяч туристов. Наибольшим спросом в бархатный сезон пользуется санаторно-курортное лечение и оздоровление. Уровень загрузки в санаториях и пансионатах с лечением составляет 93 процента.В администрации напомнили, что в Сочи есть обширный номерной фонд всех категорий, развитая туристическая инфраструктура, 170 комфортных морских пляжей, в том числе 35 с национальным знаком качества "Синий флаг". В курортном сезоне 2023 года в Сочи работает 13 гостиниц по системе "все включено". Практически во всех отелях есть подогреваемые бассейны, оборудованные пляжи, инфраструктура для детей, спортивные площадки, предлагается разнообразная анимационная программа.Туристам и местным жителям доступно 165 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных объектов показа.В это году более чем на 80 пешеходных тропах обновились входные группы, 30 из них были переоборудованы. На девяти природных объектах туристского показа выполнено комплексное благоустройство.В санаторно-курортной отрасли реализуются 26 инвестиционных проектов на 370 миллиардов рублей. Они дадут городу 11 тысяч новых рабочих мест. Сочи получит почти дополнительно 17 тысяч номеров – 2,5 тысячи из них в категории "Ультра Все включено".

https://ria.ru/20230922/osen-1897776551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сочи, алексей копайгородский, отдых в россии, отдых на море