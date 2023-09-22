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В Сочи рассказали, сколько туристов посетили курорт в этом году - РИА Новости, 22.09.2023
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Туризм
 
16:33 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/sochi-1898056390.html
В Сочи рассказали, сколько туристов посетили курорт в этом году
В Сочи рассказали, сколько туристов посетили курорт в этом году - РИА Новости, 22.09.2023
В Сочи рассказали, сколько туристов посетили курорт в этом году
С начала года в Сочи отдохнули и оздоровились шесть миллионов человек, из них свыше 4,3 миллиона – в летнем курортном сезоне, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:33
2023-09-22T16:33
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туризм
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сочи
алексей копайгородский
отдых в россии
отдых на море
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. С начала года в Сочи отдохнули и оздоровились шесть миллионов человек, из них свыше 4,3 миллиона – в летнем курортном сезоне, сообщает пресс-служба администрации города.Турпоток в сравнении с прошлогодними показателями вырос на три процента. "Высокий турпоток сохранится и в бархатный сезон: до конца сентября забронировано более 80 процентов средств размещения, а в целом на осень – более 70 процентов. По итогам года планируем приумножить рекордные показатели 2022-го и принять порядка 7,4 миллиона человек, - отметил глава города Сочи Алексей Копайгородский, чьи слова цитируются в сообщении.В настоящее время на территории города Сочи единовременно находятся около 190 тысяч туристов. Наибольшим спросом в бархатный сезон пользуется санаторно-курортное лечение и оздоровление. Уровень загрузки в санаториях и пансионатах с лечением составляет 93 процента.В администрации напомнили, что в Сочи есть обширный номерной фонд всех категорий, развитая туристическая инфраструктура, 170 комфортных морских пляжей, в том числе 35 с национальным знаком качества "Синий флаг". В курортном сезоне 2023 года в Сочи работает 13 гостиниц по системе "все включено". Практически во всех отелях есть подогреваемые бассейны, оборудованные пляжи, инфраструктура для детей, спортивные площадки, предлагается разнообразная анимационная программа.Туристам и местным жителям доступно 165 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных объектов показа.В это году более чем на 80 пешеходных тропах обновились входные группы, 30 из них были переоборудованы. На девяти природных объектах туристского показа выполнено комплексное благоустройство.В санаторно-курортной отрасли реализуются 26 инвестиционных проектов на 370 миллиардов рублей. Они дадут городу 11 тысяч новых рабочих мест. Сочи получит почти дополнительно 17 тысяч номеров – 2,5 тысячи из них в категории "Ультра Все включено".
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, алексей копайгородский, отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Алексей Копайгородский, отдых в России, Отдых на море
В Сочи рассказали, сколько туристов посетили курорт в этом году

Шесть миллионов гостей посетили Сочи в этом году, из них 4,3 миллиона - летом

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Маяк" в центральном районе Сочи
Отдыхающие на пляже Маяк в центральном районе Сочи - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 22 сен РИА Новости. С начала года в Сочи отдохнули и оздоровились шесть миллионов человек, из них свыше 4,3 миллиона – в летнем курортном сезоне, сообщает пресс-служба администрации города.
Турпоток в сравнении с прошлогодними показателями вырос на три процента.

"Высокий турпоток сохранится и в бархатный сезон: до конца сентября забронировано более 80 процентов средств размещения, а в целом на осень – более 70 процентов. По итогам года планируем приумножить рекордные показатели 2022-го и принять порядка 7,4 миллиона человек, - отметил глава города Сочи Алексей Копайгородский, чьи слова цитируются в сообщении.
В настоящее время на территории города Сочи единовременно находятся около 190 тысяч туристов. Наибольшим спросом в бархатный сезон пользуется санаторно-курортное лечение и оздоровление. Уровень загрузки в санаториях и пансионатах с лечением составляет 93 процента.
В администрации напомнили, что в Сочи есть обширный номерной фонд всех категорий, развитая туристическая инфраструктура, 170 комфортных морских пляжей, в том числе 35 с национальным знаком качества "Синий флаг".
В курортном сезоне 2023 года в Сочи работает 13 гостиниц по системе "все включено". Практически во всех отелях есть подогреваемые бассейны, оборудованные пляжи, инфраструктура для детей, спортивные площадки, предлагается разнообразная анимационная программа.

Туристам и местным жителям доступно 165 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных объектов показа.

В это году более чем на 80 пешеходных тропах обновились входные группы, 30 из них были переоборудованы. На девяти природных объектах туристского показа выполнено комплексное благоустройство.

В санаторно-курортной отрасли реализуются 26 инвестиционных проектов на 370 миллиардов рублей. Они дадут городу 11 тысяч новых рабочих мест. Сочи получит почти дополнительно 17 тысяч номеров – 2,5 тысячи из них в категории "Ультра Все включено".
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