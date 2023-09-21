https://ria.ru/20230921/tury-1897793531.html
Эксперт: туры по России и в Абхазию продолжат дорожать
Эксперт: туры по России и в Абхазию продолжат дорожать - РИА Новости, 21.09.2023
Эксперт: туры по России и в Абхазию продолжат дорожать
Путевки по России и в Абхазию этим летом подорожали на 29-33 процента, и следующей весной, вероятно, продолжат расти в цене, заявил гендиректор туроператора... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:06
2023-09-21T16:06
2023-09-21T16:06
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Путевки по России и в Абхазию этим летом подорожали на 29-33 процента, и следующей весной, вероятно, продолжат расти в цене, заявил гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов в ходе конференции "Трэволюция-2023". По его словам, причина – в росте интереса туристов к этим направлениям ввиду подорожания Турции и Египта на фоне ослабления рубля. "Курс рубля в 2023 году ослабел на 73 процента по сравнению с летом 2022 года. И летом подорожание среднего чека в Турцию составило 17 процентов, в Египет – 15 процентов, а по России и в Абхазии – на 29-33 процента. Они (Турция и Египет – ред.) на фоне того, что стали хуже продаваться и хуже заполняться, подорожали, но не так сильно, как наши курорты, куда начали перетекать туристы", – сказал Кобищанов. "Скорее всего, в следующем году рубль весной будет продолжать слабеть, туры за рубеж будут дороже. Соответственно, спрос на Россию и Абхазию увеличится. Российские и абхазские курорты, прекрасно это понимая, тоже будут поднимать цены. Не в такой степени, скорее всего, в какой будет дешеветь рубль, но более-менее сопоставимо", – добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, абхазия, цены, туры
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, отдых в России, Абхазия, Цены, Туры
Эксперт: туры по России и в Абхазию продолжат дорожать
Туры по России и в Абхазию будут дорожать вслед за ростом спроса
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Путевки по России и в Абхазию этим летом подорожали на 29-33 процента, и следующей весной, вероятно, продолжат расти в цене, заявил гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов в ходе конференции "Трэволюция-2023".
По его словам, причина – в росте интереса туристов к этим направлениям ввиду подорожания Турции
и Египта
на фоне ослабления рубля.
"Курс рубля в 2023 году ослабел на 73 процента по сравнению с летом 2022 года. И летом подорожание среднего чека в Турцию составило 17 процентов, в Египет – 15 процентов, а по России и в Абхазии – на 29-33 процента. Они (Турция и Египет – ред.) на фоне того, что стали хуже продаваться и хуже заполняться, подорожали, но не так сильно, как наши курорты, куда начали перетекать туристы", – сказал Кобищанов.
"Скорее всего, в следующем году рубль весной будет продолжать слабеть, туры за рубеж будут дороже. Соответственно, спрос на Россию и Абхазию увеличится. Российские и абхазские курорты, прекрасно это понимая, тоже будут поднимать цены. Не в такой степени, скорее всего, в какой будет дешеветь рубль, но более-менее сопоставимо", – добавил он.
Спрос на туры в Турцию упал почти в полтора раза из-за роста цен