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Эксперт: туры по России и в Абхазию продолжат дорожать

Эксперт: туры по России и в Абхазию продолжат дорожать - РИА Новости, 21.09.2023

Эксперт: туры по России и в Абхазию продолжат дорожать

Путевки по России и в Абхазию этим летом подорожали на 29-33 процента, и следующей весной, вероятно, продолжат расти в цене, заявил гендиректор туроператора... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:06

2023-09-21T16:06

2023-09-21T16:06

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Путевки по России и в Абхазию этим летом подорожали на 29-33 процента, и следующей весной, вероятно, продолжат расти в цене, заявил гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов в ходе конференции "Трэволюция-2023". По его словам, причина – в росте интереса туристов к этим направлениям ввиду подорожания Турции и Египта на фоне ослабления рубля. "Курс рубля в 2023 году ослабел на 73 процента по сравнению с летом 2022 года. И летом подорожание среднего чека в Турцию составило 17 процентов, в Египет – 15 процентов, а по России и в Абхазии – на 29-33 процента. Они (Турция и Египет – ред.) на фоне того, что стали хуже продаваться и хуже заполняться, подорожали, но не так сильно, как наши курорты, куда начали перетекать туристы", – сказал Кобищанов. "Скорее всего, в следующем году рубль весной будет продолжать слабеть, туры за рубеж будут дороже. Соответственно, спрос на Россию и Абхазию увеличится. Российские и абхазские курорты, прекрасно это понимая, тоже будут поднимать цены. Не в такой степени, скорее всего, в какой будет дешеветь рубль, но более-менее сопоставимо", – добавил он.

https://ria.ru/20230921/turtsiya-1897765917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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