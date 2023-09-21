https://ria.ru/20230921/kitay-1897708369.html

В Приамурье начали приезжать туристы из Китая по безвизовому режиму

В Приамурье начали приезжать туристы из Китая по безвизовому режиму - РИА Новости, 21.09.2023

В Приамурье начали приезжать туристы из Китая по безвизовому режиму

Первая после пандемии группа китайских путешественников из провинции Хэйлунцзян приехала в Приамурье по соглашению о безвизовых туристических обменах, сообщает... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:02

2023-09-21T11:02

2023-09-21T11:02

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амурская область

хэйлунцзян

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 сен – РИА Новости. Первая после пандемии группа китайских путешественников из провинции Хэйлунцзян приехала в Приамурье по соглашению о безвизовых туристических обменах, сообщает Минэкономразвития Амурской области. В областной столице региона, Благовещенске, гости пробудут два дня. "Сегодня мы можем говорить о полноценном запуске механизма безвизовых групповых туристических обменов с Китаем. Это стало возможным благодаря системной поэтапной работе между правительствами России и Китая по снятию пандемийных ограничений на международные пассажирские перевозки. Поэтому рассчитываем в перспективе на постепенное увеличение взаимного обмена туристическими группами и возвращение к допандемийным показателям", – прокомментировала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева. В ведомстве добавили, что посетить Амурскую область в ближайшее время готовятся еще несколько организованных туристических групп из Китая.Российские туристы с середины августа путешествуют в соседний китайский город Хэйхэ (находится на границе с Благовещенском, через реку Амур – ред.) в составе организованных групп в безвизовом режиме. За это время Китай посетило 175 российских групп, или 2758 человек, отметили в Минэкономразвития.

https://ria.ru/20230907/kitay-1894749379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай, амурская область, хэйлунцзян