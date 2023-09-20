https://ria.ru/20230920/sheremetevo-1897500906.html

В аэропорту Шереметьево изменилась схема движения транспорта

В аэропорту Шереметьево изменилась схема движения транспорта - РИА Новости, 20.09.2023

В аэропорту Шереметьево изменилась схема движения транспорта

Схема движения транспорта изменилась в зонах прилета В и С Шереметьево, транспортные потоки теперь распределены по трем подъездным линиям, это решит проблему... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:22

2023-09-20T16:22

2023-09-20T16:22

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Схема движения транспорта изменилась в зонах прилета В и С Шереметьево, транспортные потоки теперь распределены по трем подъездным линиям, это решит проблему заторов, а пропускная способность зоны увеличится до 28 процентов, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "В аэропорту Шереметьево изменилась схема движения транспорта. Раньше движение такси на привокзальной площади не было систематизировано. Автомобили останавливались прямо у выхода из терминала B, что вызывало пробки. Поэтому мы распределили транспортные потоки в зоне "Прилет ВС" по трем подъездным линиям", – говорится в сообщении. Так, например, теперь первая линия от здания аэропорта предназначена только для городского транспорта и пользователей услуг VIP-залов. Вторая линия – для посадки пассажиров в личный транспорт и такси, которые работают по премиальным тарифам. Третья линия – места подачи такси по тарифам "Эконом", "Комфорт" и "Комфорт+". "Мы разработали цветовую навигацию: белый, синий и красный – остановки городского транспорта, зеленый – места посадки в личные автомобили, желтый – в такси с тарифами "Эконом", "Комфорт" и "Комфорт+", черный – в такси премиальной категории обслуживания", – говорится в сообщении. Уточняется, что номера секторов посадки и их цветовые индикаторы указаны на дорожных знаках, навигационных указателях внутри терминалов, а также в мобильном приложении Яндекс Go.

https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, шереметьево (аэропорт)