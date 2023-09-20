https://ria.ru/20230920/bali-1897579184.html

Власти Бали обещали еще пристальнее следить за туристами

Власти Бали обещали еще пристальнее следить за туристами - РИА Новости, 20.09.2023

Власти Бали обещали еще пристальнее следить за туристами

Иммиграционная служба индонезийского острова Бали обратилась к туристическим объектам, включая отели и курорты, с просьбой принять участие в сборе данных об... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:18

2023-09-20T18:18

2023-09-20T18:18

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Иммиграционная служба индонезийского острова Бали обратилась к туристическим объектам, включая отели и курорты, с просьбой принять участие в сборе данных об иностранных гражданах для улучшения надзора над туристами. По данным индонезийского агентства ANTARA, собирать данные предлагается с помощью сервиса APOA. Это приложение, разработанное генеральным управлением иммиграции Индонезии для докладов о местонахождении и деятельности иностранцев, проживающих или работающих в стране. "Мы можем без промедления бороться с иностранцами, которые совершают нарушения", – заявил глава иммиграционной службы Бали Сугито. По его словам, приложение можно загрузить через сервис Google Play.Сугито добавил, что его ведомство особенно стремится сотрудничать с отелями, виллами и курортами, так как эти объекты имеют прямой контакт с иностранными туристами. Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2023 года с индонезийского острова Бали были депортированы 255 иностранцев, из которых 60 – граждане России. В мае 2023 года гостям, прибывающим на остров Бали, начали выдавать брошюру под названием "Что можно и нельзя делать", содержащую правила поведения на острове. Власти Бали также установили вдоль дорог билборды с надписями на русском языке, предупреждающими о последствиях работы в Индонезии по туристической визе.

https://ria.ru/20230901/bali-1893605531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, бали, индонезия