Рейтинг@Mail.ru
Власти Бали обещали еще пристальнее следить за туристами - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:18 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/bali-1897579184.html
Власти Бали обещали еще пристальнее следить за туристами
Власти Бали обещали еще пристальнее следить за туристами - РИА Новости, 20.09.2023
Власти Бали обещали еще пристальнее следить за туристами
Иммиграционная служба индонезийского острова Бали обратилась к туристическим объектам, включая отели и курорты, с просьбой принять участие в сборе данных об... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:18
2023-09-20T18:18
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
бали
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838178001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4693a85c13e5370599a948bfa6374fe0.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Иммиграционная служба индонезийского острова Бали обратилась к туристическим объектам, включая отели и курорты, с просьбой принять участие в сборе данных об иностранных гражданах для улучшения надзора над туристами. По данным индонезийского агентства ANTARA, собирать данные предлагается с помощью сервиса APOA. Это приложение, разработанное генеральным управлением иммиграции Индонезии для докладов о местонахождении и деятельности иностранцев, проживающих или работающих в стране. "Мы можем без промедления бороться с иностранцами, которые совершают нарушения", – заявил глава иммиграционной службы Бали Сугито. По его словам, приложение можно загрузить через сервис Google Play.Сугито добавил, что его ведомство особенно стремится сотрудничать с отелями, виллами и курортами, так как эти объекты имеют прямой контакт с иностранными туристами. Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2023 года с индонезийского острова Бали были депортированы 255 иностранцев, из которых 60 – граждане России. В мае 2023 года гостям, прибывающим на остров Бали, начали выдавать брошюру под названием "Что можно и нельзя делать", содержащую правила поведения на острове. Власти Бали также установили вдоль дорог билборды с надписями на русском языке, предупреждающими о последствиях работы в Индонезии по туристической визе.
https://ria.ru/20230901/bali-1893605531.html
бали
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838178001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce58eace04c92bbb51433bc7e998d61c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, бали, индонезия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали, Индонезия
Власти Бали обещали еще пристальнее следить за туристами

Власти Бали призвали отели докладывать о местонахождении и деятельности туристов

© Фото : Unsplash / Artem BeliaikinДорожное движение на Бали
Дорожное движение на Бали - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : Unsplash / Artem Beliaikin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Иммиграционная служба индонезийского острова Бали обратилась к туристическим объектам, включая отели и курорты, с просьбой принять участие в сборе данных об иностранных гражданах для улучшения надзора над туристами.
По данным индонезийского агентства ANTARA, собирать данные предлагается с помощью сервиса APOA. Это приложение, разработанное генеральным управлением иммиграции Индонезии для докладов о местонахождении и деятельности иностранцев, проживающих или работающих в стране.
"Мы можем без промедления бороться с иностранцами, которые совершают нарушения", – заявил глава иммиграционной службы Бали Сугито. По его словам, приложение можно загрузить через сервис Google Play.
Сугито добавил, что его ведомство особенно стремится сотрудничать с отелями, виллами и курортами, так как эти объекты имеют прямой контакт с иностранными туристами.
Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2023 года с индонезийского острова Бали были депортированы 255 иностранцев, из которых 60 – граждане России. В мае 2023 года гостям, прибывающим на остров Бали, начали выдавать брошюру под названием "Что можно и нельзя делать", содержащую правила поведения на острове. Власти Бали также установили вдоль дорог билборды с надписями на русском языке, предупреждающими о последствиях работы в Индонезии по туристической визе.
Туристы покупают сувениры на Бали - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Власти Бали назвали число депортированных в 2023 году россиян
1 сентября, 12:11
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыБалиИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала