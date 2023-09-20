Власти Бали обещали еще пристальнее следить за туристами
Власти Бали призвали отели докладывать о местонахождении и деятельности туристов
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Иммиграционная служба индонезийского острова Бали обратилась к туристическим объектам, включая отели и курорты, с просьбой принять участие в сборе данных об иностранных гражданах для улучшения надзора над туристами.
По данным индонезийского агентства ANTARA, собирать данные предлагается с помощью сервиса APOA. Это приложение, разработанное генеральным управлением иммиграции Индонезии для докладов о местонахождении и деятельности иностранцев, проживающих или работающих в стране.
"Мы можем без промедления бороться с иностранцами, которые совершают нарушения", – заявил глава иммиграционной службы Бали Сугито. По его словам, приложение можно загрузить через сервис Google Play.
Сугито добавил, что его ведомство особенно стремится сотрудничать с отелями, виллами и курортами, так как эти объекты имеют прямой контакт с иностранными туристами.
Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2023 года с индонезийского острова Бали были депортированы 255 иностранцев, из которых 60 – граждане России. В мае 2023 года гостям, прибывающим на остров Бали, начали выдавать брошюру под названием "Что можно и нельзя делать", содержащую правила поведения на острове. Власти Бали также установили вдоль дорог билборды с надписями на русском языке, предупреждающими о последствиях работы в Индонезии по туристической визе.