https://ria.ru/20230817/passazhiry-1890584688.html

Пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию

Пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию - РИА Новости, 17.08.2023

Пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию

Все пассажиры задержанных рейсов авиакомпании Red Wings вернулись в Россию, рейсы идут по расписанию, сообщается в телеграм-канале перевозчика. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:27

2023-08-17T12:27

2023-08-17T12:39

туризм

россия

новости - туризм

анталья (провинция)

хургада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150693/36/1506933640_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_91eae5ada02ff4eccec019dae77cf931.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Все пассажиры задержанных рейсов авиакомпании Red Wings вернулись в Россию, рейсы идут по расписанию, сообщается в телеграм-канале перевозчика.Red Wings несколько дней задерживала рейсы, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух самолетов, поясняла Росавиация и сама авиакомпания. В среду компания сообщила РИА Новости, что в целом вошла в расписание."Авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, опубликованному на сайте. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну", - говорится в сообщении в четверг.Компания уточняет, что рейсы в Анталью, Хургаду, на Шри-Ланку, Пхукет, в Шарм-эль-Шейх отправляются по расписанию.

https://ria.ru/20230815/reysy-1890054745.html

россия

анталья (провинция)

хургада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, новости - туризм, анталья (провинция), хургада