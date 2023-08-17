Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:27 17.08.2023 (обновлено: 12:39 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/passazhiry-1890584688.html
Пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию
Пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию - РИА Новости, 17.08.2023
Пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию
Все пассажиры задержанных рейсов авиакомпании Red Wings вернулись в Россию, рейсы идут по расписанию, сообщается в телеграм-канале перевозчика. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:27
2023-08-17T12:39
туризм
россия
новости - туризм
анталья (провинция)
хургада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150693/36/1506933640_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_91eae5ada02ff4eccec019dae77cf931.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Все пассажиры задержанных рейсов авиакомпании Red Wings вернулись в Россию, рейсы идут по расписанию, сообщается в телеграм-канале перевозчика.Red Wings несколько дней задерживала рейсы, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух самолетов, поясняла Росавиация и сама авиакомпания. В среду компания сообщила РИА Новости, что в целом вошла в расписание."Авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, опубликованному на сайте. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну", - говорится в сообщении в четверг.Компания уточняет, что рейсы в Анталью, Хургаду, на Шри-Ланку, Пхукет, в Шарм-эль-Шейх отправляются по расписанию.
https://ria.ru/20230815/reysy-1890054745.html
россия
анталья (провинция)
хургада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150693/36/1506933640_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_ebee0ab522179a329b7b11fe9f8bafcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новости - туризм, анталья (провинция), хургада
Туризм, Россия, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Хургада
Пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию

Red Wings сообщила о возвращении в Россию всех пассажиров задержанных рейсов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Red Wings
Самолет авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании Red Wings. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Все пассажиры задержанных рейсов авиакомпании Red Wings вернулись в Россию, рейсы идут по расписанию, сообщается в телеграм-канале перевозчика.
Red Wings несколько дней задерживала рейсы, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух самолетов, поясняла Росавиация и сама авиакомпания. В среду компания сообщила РИА Новости, что в целом вошла в расписание.
"Авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, опубликованному на сайте. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну", - говорится в сообщении в четверг.
Компания уточняет, что рейсы в Анталью, Хургаду, на Шри-Ланку, Пхукет, в Шарм-эль-Шейх отправляются по расписанию.
Российские туристы в ожидании задержанного рейса в аэропорту Антальи
Застрявшие в Анталье: как отпуск превратился в кошмар
15 августа, 08:00
 
ТуризмРоссияНовости - ТуризмАнталья (провинция)Хургада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала