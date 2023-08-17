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Пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию
Пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию - РИА Новости, 17.08.2023
Пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию
Все пассажиры задержанных рейсов авиакомпании Red Wings вернулись в Россию, рейсы идут по расписанию, сообщается в телеграм-канале перевозчика. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:27
2023-08-17T12:27
2023-08-17T12:39
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Все пассажиры задержанных рейсов авиакомпании Red Wings вернулись в Россию, рейсы идут по расписанию, сообщается в телеграм-канале перевозчика.Red Wings несколько дней задерживала рейсы, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух самолетов, поясняла Росавиация и сама авиакомпания. В среду компания сообщила РИА Новости, что в целом вошла в расписание."Авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, опубликованному на сайте. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну", - говорится в сообщении в четверг.Компания уточняет, что рейсы в Анталью, Хургаду, на Шри-Ланку, Пхукет, в Шарм-эль-Шейх отправляются по расписанию.
https://ria.ru/20230815/reysy-1890054745.html
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россия, новости - туризм, анталья (провинция), хургада
Туризм, Россия, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Хургада
Пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию
Red Wings сообщила о возвращении в Россию всех пассажиров задержанных рейсов