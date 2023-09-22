https://ria.ru/20230922/samolet-1898032124.html

Turkish Airlines расследует инцидент с самолетом в Перми

Turkish Airlines расследует инцидент с самолетом в Перми - РИА Новости, 22.09.2023

Turkish Airlines расследует инцидент с самолетом в Перми

Авиакомпания Turkish Airlines начала расследование в связи с инцидентом в аэропорту Перми, где самолет дочерней компании AnadoluJet выкатился за пределы... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:58

2023-09-22T14:58

2023-09-22T14:58

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СТАМБУЛ, 22 сен – РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines начала расследование в связи с инцидентом в аэропорту Перми, где самолет дочерней компании AnadoluJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. По информации Turkish Airlines, речь идет о лайнере Boeing 737, выполнявшем рейс из Антальи. "После посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Все пассажиры были эвакуированы из самолета, никаких проблем со здоровьем у пассажиров и экипажа не зафиксировано", - сообщили в компании. "Наши технические специалисты начали расследование в связи с происшествием", - добавили в пресс-службе.Ранее пресс-служба пермского аэропорта сообщила, что прилетевший из Антальи лайнер авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы ВПП при посадке в Перми, никто не пострадал. Прокуратура уточнила, что самолет проехал по траве 50 метров.

https://ria.ru/20230921/reys-1897817502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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