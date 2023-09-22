https://ria.ru/20230922/samolet-1898032124.html
Turkish Airlines расследует инцидент с самолетом в Перми
Turkish Airlines расследует инцидент с самолетом в Перми - РИА Новости, 22.09.2023
Turkish Airlines расследует инцидент с самолетом в Перми
Авиакомпания Turkish Airlines начала расследование в связи с инцидентом в аэропорту Перми, где самолет дочерней компании AnadoluJet выкатился за пределы... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:58
2023-09-22T14:58
2023-09-22T14:58
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СТАМБУЛ, 22 сен – РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines начала расследование в связи с инцидентом в аэропорту Перми, где самолет дочерней компании AnadoluJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. По информации Turkish Airlines, речь идет о лайнере Boeing 737, выполнявшем рейс из Антальи. "После посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Все пассажиры были эвакуированы из самолета, никаких проблем со здоровьем у пассажиров и экипажа не зафиксировано", - сообщили в компании. "Наши технические специалисты начали расследование в связи с происшествием", - добавили в пресс-службе.Ранее пресс-служба пермского аэропорта сообщила, что прилетевший из Антальи лайнер авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы ВПП при посадке в Перми, никто не пострадал. Прокуратура уточнила, что самолет проехал по траве 50 метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Turkish Airlines, Пермь, Анталья (провинция), Boeing 737
Turkish Airlines расследует инцидент с самолетом в Перми
Turkish Airlines расследует инцидент с выкатившимся за ВПП самолетом в Перми
СТАМБУЛ, 22 сен – РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines начала расследование в связи с инцидентом в аэропорту Перми, где самолет дочерней компании AnadoluJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
По информации Turkish Airlines, речь идет о лайнере Boeing 737, выполнявшем рейс из Антальи. "После посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Все пассажиры были эвакуированы из самолета, никаких проблем со здоровьем у пассажиров и экипажа не зафиксировано", - сообщили в компании.
"Наши технические специалисты начали расследование в связи с происшествием", - добавили в пресс-службе.
Ранее пресс-служба пермского аэропорта сообщила, что прилетевший из Антальи лайнер авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы ВПП при посадке в Перми, никто не пострадал. Прокуратура уточнила, что самолет проехал по траве 50 метров.
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