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Turkish Airlines расследует инцидент с самолетом в Перми - РИА Новости, 22.09.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:58 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/samolet-1898032124.html
Turkish Airlines расследует инцидент с самолетом в Перми
Turkish Airlines расследует инцидент с самолетом в Перми - РИА Новости, 22.09.2023
Turkish Airlines расследует инцидент с самолетом в Перми
Авиакомпания Turkish Airlines начала расследование в связи с инцидентом в аэропорту Перми, где самолет дочерней компании AnadoluJet выкатился за пределы... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:58
2023-09-22T14:58
туризм
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туризм
туристы
turkish airlines
пермь
анталья (провинция)
boeing 737
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СТАМБУЛ, 22 сен – РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines начала расследование в связи с инцидентом в аэропорту Перми, где самолет дочерней компании AnadoluJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. По информации Turkish Airlines, речь идет о лайнере Boeing 737, выполнявшем рейс из Антальи. "После посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Все пассажиры были эвакуированы из самолета, никаких проблем со здоровьем у пассажиров и экипажа не зафиксировано", - сообщили в компании. "Наши технические специалисты начали расследование в связи с происшествием", - добавили в пресс-службе.Ранее пресс-служба пермского аэропорта сообщила, что прилетевший из Антальи лайнер авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы ВПП при посадке в Перми, никто не пострадал. Прокуратура уточнила, что самолет проехал по траве 50 метров.
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новости - туризм, туризм, туристы, turkish airlines, пермь, анталья (провинция), boeing 737
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Turkish Airlines, Пермь, Анталья (провинция), Boeing 737
Turkish Airlines расследует инцидент с самолетом в Перми

Turkish Airlines расследует инцидент с выкатившимся за ВПП самолетом в Перми

CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish AirlinesСамолет авиакомпании Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish Airlines
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СТАМБУЛ, 22 сен – РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines начала расследование в связи с инцидентом в аэропорту Перми, где самолет дочерней компании AnadoluJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
По информации Turkish Airlines, речь идет о лайнере Boeing 737, выполнявшем рейс из Антальи. "После посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Все пассажиры были эвакуированы из самолета, никаких проблем со здоровьем у пассажиров и экипажа не зафиксировано", - сообщили в компании.
"Наши технические специалисты начали расследование в связи с происшествием", - добавили в пресс-службе.
Ранее пресс-служба пермского аэропорта сообщила, что прилетевший из Антальи лайнер авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы ВПП при посадке в Перми, никто не пострадал. Прокуратура уточнила, что самолет проехал по траве 50 метров.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыTurkish AirlinesПермьАнталья (провинция)Boeing 737
 
 
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