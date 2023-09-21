https://ria.ru/20230921/reysy-1897709268.html

Аэрофлот возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг

Аэрофлот возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг - РИА Новости, 21.09.2023

Аэрофлот возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 23 декабря возобновляет регулярные прямые рейсы в Гонконг из Москвы, сообщается в релизе перевозчика. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:08

2023-09-21T10:08

2023-09-21T10:36

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airbus a330

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 23 декабря возобновляет регулярные прямые рейсы в Гонконг из Москвы, сообщается в релизе перевозчика."Аэрофлот с 23 декабря возобновляет регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг. Продажа билетов открыта", - говорится в релизе.Полёты будут выполняться из терминала "С" аэропорта "Шереметьево" три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Гонконга запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. На воздушной линии будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330 в двухклассной компоновке - "эконом" и "бизнес", уточняют в компании.

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