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Аэрофлот возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг
Аэрофлот возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг - РИА Новости, 21.09.2023
Аэрофлот возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 23 декабря возобновляет регулярные прямые рейсы в Гонконг из Москвы, сообщается в релизе перевозчика. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:08
2023-09-21T10:08
2023-09-21T10:36
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 23 декабря возобновляет регулярные прямые рейсы в Гонконг из Москвы, сообщается в релизе перевозчика."Аэрофлот с 23 декабря возобновляет регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг. Продажа билетов открыта", - говорится в релизе.Полёты будут выполняться из терминала "С" аэропорта "Шереметьево" три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Гонконга запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. На воздушной линии будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330 в двухклассной компоновке - "эконом" и "бизнес", уточняют в компании.
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москва, гонконг, аэрофлот, новости - туризм, airbus a330, шереметьево (аэропорт)
Туризм, Москва, Гонконг, Аэрофлот, Новости - Туризм, Airbus A330, Шереметьево (аэропорт)
Аэрофлот возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг
Аэрофлот с 23 декабря возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг