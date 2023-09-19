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Михаил Подоляк: что известно о спикере киевского режима

Михаил Подоляк: биография политика Украины, семья, фото, национальность

Михаил Подоляк: что известно о спикере киевского режима

Михаил Михайлович Подоляк – советник главы Офиса президента Украины (ОП). Многие детали его биографии покрыты тайной. Фото серого кардинала украинской политики, РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:12

2023-09-19T18:12

2023-09-19T18:15

украина

михаил подоляк

андрей ермак

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Михаил Михайлович Подоляк – советник главы Офиса президента Украины (ОП). Многие детали его биографии покрыты тайной. Фото серого кардинала украинской политики, секреты его личной жизни, информация о семье, родителях, жене и детях, а также национальность политика – в материале РИА Новости.Михаил Михайлович ПодолякМихаил Подоляк с 2020 года занимает должность советника руководителя ОП Андрея Ермака, "серого кардинала" украинской политики. Еще в первые дни после назначения с подачи украинских СМИ получил статус "антикризисного менеджера". В его обязанность входит консультация и формирования информационной политики как офиса Владимира Зеленского, так и самого президента.С начала специальной военной операции (СВО) России на Украине Подоляк стал одним из главных пропагандистов киевского режима. В феврале-марте 2022 года был одной из ключевых фигур на российско-украинских переговорах. По версии журнала "Фокус" занимает 3-е место в рейтинге 100 самых влиятельных украинцев.НациональностьПо национальности Подоляк украинец.Детство и юностьСогласно официальной биографии Михаил Подоляк родился 16 февраля 1972 года во Львове, по другим данным в Виннице. До 17 лет проживал во Львовской и Волынской областях. В школе был твердым "хорошистом", а по химии и биологии даже отличником, занимал места в городских олимпиадах. В 1989 году переехал в Минск.Личная жизньРодителиО родителях украинского политика практически ничего не известно. Открытые источники утверждают, что сейчас они проживают на Украине в городе Луцк.БратИзвестно, что у Подоляка есть родной брат Владимир 1965 года рождения, который с 1987 года проживает на территории Российской Федерации. Близкий родственник советника Зеленского не только имеет российское гражданство, но и является офицером одного из силовых ведомств.По одним данным Владимир – действующий полковник ГРУ Генштаба РФ. Украинские СМИ, сообщали, что последний раз братья встречались в марте 2022 год на российско-украинских переговорах в Стамбуле. Другие источники сообщают, что Владимир служил в ФСБ. Сам Подоляк заявлял, что его старший брат уволился из спецслужб еще в 2021 году и сейчас на пенсии.ЖенаСогласно наиболее распространенной биографии, со своей женой Марией Дамаскиной Михаил Подоляк познакомился еще в Белоруссии. В 2004 году они приехали на Украину уже женатыми. Известно, что Мария занимается отельным и ресторанным бизнесом. В соцсетях она называет себя медиаэкспертом в области туризма и членом Ассоциации индустрии гостеприимства Украины.ДетиО детях супругов ничего не известно. Часто встречается информация, что их в семье Подоляка нет. Но, как предполагают СМИ, политик намерено скрывает о них любую информацию в целях безопасности. По неподтвержденным данным, у советника Ермака два сына и дочь.ОбразованиеМихаил Подоляк получил диплом врача в Минском медицинском институте. Согласно другим данным, вуз так и не закончил.КарьераПо врачебной специальности никогда не работал. Подоляк предпочел карьеру журналиста, специализируясь на пиаре и антипиаре. С 1991 года работал в газетах "FM-бульвар", "Время", "Народная воля" и "Белорусская деловая газета". Позже публиковался в газете "Наша свобода". В некоторых версиях биографии политика указывается, что некоторое время он выступал за развитие союзных отношений России и Белоруссии, а также поддерживал Александра Лукашенко.В середине 1990-х был главредом "Правда Гайдукевича", газеты лидера Либерально-демократической партии Беларуси Сергея Гайдукевича. Его сын Олег, нынешний лидер партии, рассказывал, что тогда "23-летний Подоляк был полностью за Россию", а потом изменил взгляды на антироссийские из-за денег.Позже Подоляк сблизился с белорусской оппозицией. В 2002-м его критическая статья в "Нашей свободе" о главе Комитета госконтроля Белоруссии Анатолии Тозике, была признана судом клеветой. Газета не смогла выплатить штраф в 60 тысяч долларов и закрылась.Летом 2004 года КГБ Белоруссии признало Подоляка угрозой национальной безопасности и решило депортировать его на родину, запретив на пять лет посещать страну. В 2005-м будучи главредом "Украинской газеты", в статье "Тайная вечеря" затронул тему отравления Виктора Ющенко, сделав акцент на возможной причастности бывшего зампредседателя СБУ Владимира Сацюка.Вызванный резонанс долго не затихал и Сацюк впал в большую немилость Ющенко. Лишившись званий, он был вынужден уехать в Россию. Статья была опубликована после того, как Михаил Подоляк начал работать на бизнесмена Вадима Гриба, у которого как раз возникли серьезные разногласия с Сацюком из-за НПО "Мединжсервис". Таким образом Подоляк, выполняя заказ Гриба, просто "утопил" Сацюка в черном пиаре.Спустя год он перешел в "Обозреватель", параллельно основав консалтинговую компанию, которая занималась "репутационным менеджментом". С 1 декабря 2011 года – шеф-редактор "Обозревателя". Подоляк был среди шести журналистов, которых впервые пригласили в "Межигорье", резиденцию Виктора Януковича. После этого получил репутацию человека из команды Януковича. Во время парламентских выборов 2012-го работал на бывшего главу Администрации президента Сергея Левочкина.В 2010 году ряд украинских СМИ опубликовали интервью Михаила Подоляка, в котором он откровенно рассказывал, что готов вести информационные войны на стороне любого политика, который ему хорошо заплатит. По его словам, основными критериями в выборе стороны являются "хороший заказчик" и "цена вопроса".Михаил Подоляк сейчасПоначалу Подоляк критиковал пришедшую к власти в 2019 году команду Зеленского. Партию "Слуга народа" он называл "сборищем мелких и наглых циников", а своего будущего руководителя Андрея Ермака — "темным демоном". Но неожиданно в начале апреля 2020 года Ермак назначил Подоляка своим советником. Решение присоединиться к ОП политик объяснил желанием строить "эффективное, компактное, но жесткое государство".Украинские СМИ сообщали, что в Офис президента его позвали, когда потребовалось отбелить имидж Ермака после скандала с пленками Гео Лероса, на которых его брат Денис торговал должностями. Сейчас Подоляк контролирует всю информационную политику Офиса Зеленского.Чиновник "готовит" к выступлениям в СМИ украинских министров, чтобы их тезисы были скоординированы с продвигаемой Зеленским повесткой. Он охотно комментирует текущие события, критикует оппозицию и даже некоторых членов команды Зеленского, не стесняясь в выражениях. Считается, что Михаил Подоляк стал едва ли не главным человеком в ОП, через которого можно решить вопросы с Ермаком.После начала СВО Подоляк весной 2022 года входил в украинскую переговорную группу. Сейчас он считает переговоры с Россией невозможными и требует полного вывода российских войск с бывших украинских территорий. Несмотря на отсутствие реальных успехов, Подоляк заявляет в контрнаступлении ВСУ "инициатива полностью на стороне Украины".В мае 2023 года Подоляк пригрозил расправой всем россиянам. "Украина ненавидит вас. Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. <…> Украина достанет каждого из вас, юридически или физически", - заявил он. Месяц спустя политик озвучил план киевского режима: "Максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте".Враждебную риторику советник офиса Зеленского использует не только по отношению к России. В эфире Deutshe Welle он заявил, что поляки и украинцы "исторические ненавидят друг друга", отметив что Киев и Варшава будут дружить только до наступления на Украине мира.Подоляк позволил себе также выпад в адрес Китая и Индии, которые не поддержали Украину в противостоянии с Россией. "Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению", - объяснил свое видение причин внешней политики Пекина и Нью-Дели.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, михаил подоляк, андрей ермак, владимир зеленский