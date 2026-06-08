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Офис Зеленского планирует перекупить оппозиционных блогеров за рубежом - РИА Новости, 08.06.2026
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21:22 08.06.2026
Офис Зеленского планирует перекупить оппозиционных блогеров за рубежом

РИА Новости: офис Зеленского хочет перекупить оппозиционных блогеров за рубежом

© REUTERS / Piroschka Van De WouwВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офис Владимира Зеленского пытается наладить сотрудничество с украинскими оппозиционными блогерами, проживающими за рубежом.
  • За переговоры с блогерами отвечает советник офиса Зеленского Михаил Подоляк, которому выделили свыше 100 миллионов гривен.
  • Блогерам предлагается акцентировать внимание на критике отдельных западных политиков, представителей европейских стран и украинских бизнесменов для создания информационного фона о предательстве украинского народа коллективным Западом.
ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского предпринимает попытки наладить сотрудничество с украинскими оппозиционными блогерами, проживающими за рубежом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, по предварительной информации, за переговоры с оппозиционными блогерами отвечает советник офиса Зеленского Михаил Подоляк, которому выделили свыше 100 миллионов гривен (2,2 миллиона долларов).
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"На Украине сообщают, что офис украинского президента пытается "перекупить" оппозиционных блогеров, проживающих за границей", — сообщил собеседник агентства.
Как заявили в российских силовых структурах, блогерам предлагается акцентировать внимание на критике отдельных западных политиков, представителей европейских стран и украинских бизнесменов.
"Главная задача Банковой - добиться устойчивого информационного фона о предательстве украинского народа коллективным Западом, который отказался выполнять гарантии по поставкам вооружения и техники, что вынуждает Киев выходить на заключение мирного соглашения с Россией", - добавил он.
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