Краткий пересказ от РИА ИИ
- Офис Владимира Зеленского пытается наладить сотрудничество с украинскими оппозиционными блогерами, проживающими за рубежом.
- За переговоры с блогерами отвечает советник офиса Зеленского Михаил Подоляк, которому выделили свыше 100 миллионов гривен.
- Блогерам предлагается акцентировать внимание на критике отдельных западных политиков, представителей европейских стран и украинских бизнесменов для создания информационного фона о предательстве украинского народа коллективным Западом.
ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского предпринимает попытки наладить сотрудничество с украинскими оппозиционными блогерами, проживающими за рубежом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, по предварительной информации, за переговоры с оппозиционными блогерами отвечает советник офиса Зеленского Михаил Подоляк, которому выделили свыше 100 миллионов гривен (2,2 миллиона долларов).
"На Украине сообщают, что офис украинского президента пытается "перекупить" оппозиционных блогеров, проживающих за границей", — сообщил собеседник агентства.
Как заявили в российских силовых структурах, блогерам предлагается акцентировать внимание на критике отдельных западных политиков, представителей европейских стран и украинских бизнесменов.
"Главная задача Банковой - добиться устойчивого информационного фона о предательстве украинского народа коллективным Западом, который отказался выполнять гарантии по поставкам вооружения и техники, что вынуждает Киев выходить на заключение мирного соглашения с Россией", - добавил он.