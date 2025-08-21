Рейтинг@Mail.ru
Украина не заинтересована в долгосрочном урегулировании, заявил Лавров
13:33 21.08.2025
Украина не заинтересована в долгосрочном урегулировании, заявил Лавров
Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом справедливом долгосрочном урегулировании", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Он также привёл слова советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, комментируя происходящее вокруг темы гарантий безопасности, что "пока Украина такие гарантии получит и смирится с тем, что часть её территорий останется временно под оккупацией, но после такой договорённости о гарантиях безопасности от Запада Украина будет требовать санкционной деструкции России и слома российской экономики". "То есть цели, которые остаются у украинского нынешнего руководства, а эти цели безусловно подогреваются западными спонсорами киевского режима, они направлены против тех усилий, которые предпринимает президент (США Дональд) Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных, устойчивых путей к урегулированию", - заключил Лавров.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом справедливом долгосрочном урегулировании", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
Он также привёл слова советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, комментируя происходящее вокруг темы гарантий безопасности, что "пока Украина такие гарантии получит и смирится с тем, что часть её территорий останется временно под оккупацией, но после такой договорённости о гарантиях безопасности от Запада Украина будет требовать санкционной деструкции России и слома российской экономики".
"То есть цели, которые остаются у украинского нынешнего руководства, а эти цели безусловно подогреваются западными спонсорами киевского режима, они направлены против тех усилий, которые предпринимает президент (США Дональд) Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных, устойчивых путей к урегулированию", - заключил Лавров.
