Украина не заинтересована в долгосрочном урегулировании, заявил Лавров
Украина не заинтересована в долгосрочном урегулировании, заявил Лавров
Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:33:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом справедливом долгосрочном урегулировании", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Он также привёл слова советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, комментируя происходящее вокруг темы гарантий безопасности, что "пока Украина такие гарантии получит и смирится с тем, что часть её территорий останется временно под оккупацией, но после такой договорённости о гарантиях безопасности от Запада Украина будет требовать санкционной деструкции России и слома российской экономики". "То есть цели, которые остаются у украинского нынешнего руководства, а эти цели безусловно подогреваются западными спонсорами киевского режима, они направлены против тех усилий, которые предпринимает президент (США Дональд) Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных, устойчивых путей к урегулированию", - заключил Лавров.
