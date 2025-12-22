Рейтинг@Mail.ru
СМИ: помощников и советников главы офиса Зеленского уволили из-за Ермака - РИА Новости, 22.12.2025
11:25 22.12.2025
СМИ: помощников и советников главы офиса Зеленского уволили из-за Ермака
СМИ: помощников и советников главы офиса Зеленского уволили из-за Ермака
украина
СМИ: помощников и советников главы офиса Зеленского уволили из-за Ермака

Советники и помощники главы офиса Зеленского уволены после отставки Ермака

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Штатные и внештатные помощники и советники главы офиса Владимира Зеленского уволены после отставки с этой должности Андрея Ермака, сообщает агентство "Украинские новости".
"В связи с увольнением руководителя офиса президента Украины лица, находившиеся на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) руководителя офиса президента, уволены с занимаемых должностей", – приводят "Украинские новости" ответ офиса Зеленского на свой запрос.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В НАБУ заявили о наличии доказательств причастности Ермака к делу Миндича
18 декабря, 09:02
Агентство уточняет, что список уволенных советников при этом предоставлен не был. По информации "Украинских новостей", по состоянию на декабрь 2024 года, у Ермака было девять советников, в том числе Александр Бевз, Сергей Лещенко, Михаил Подоляк, Элина Эльянова, Александр Роднянский.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Раде заявили о восстановлении влияния Ермака в администрации Зеленского
16 декабря, 13:28
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
