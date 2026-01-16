Рейтинг@Mail.ru
Новый глава офиса Зеленского оставил советников Ермака
14:35 16.01.2026
Новый глава офиса Зеленского оставил советников Ермака
Новый глава офиса Зеленского оставил советников Ермака
Новый глава офиса Зеленского оставил советников Ермака
Новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* оставил советников, работавших при его приемнике Андрее Ермаке, покинувшем должность после коррупционного
Новый глава офиса Зеленского оставил советников Ермака

Новый глава офиса Зеленского Буданов оставил советников Ермака

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* оставил советников, работавших при его приемнике Андрее Ермаке, покинувшем должность после коррупционного скандала, сообщило агентство "Украинские новости", ссылаясь на официальный ответ государственного органа.
"Буданов в офисе (Зеленского -ред.) оставил себе советников Ермака", - говорится в материале на сайте агентства.
Вчера, 13:08
Украинские журналисты обратились в офис Зеленского с официальным запросом о составе команды советников Буданова. Как указано в публикуемом документе, Буданов не назначал новых советников и помощников, но и не решился уволить работавших еще с Ермаком внештатных советников офиса: Михаила Подоляка, Сергея Лещенко, Игоря Веремия и Викторию Страхову.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
* Внесен в список террористов и экстремистов
