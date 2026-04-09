Рейтинг@Mail.ru
У Украины нет ресурсов для возвращения к границам 1991 года, заявил Кулеба
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 09.04.2026
У Украины нет ресурсов для возвращения к границам 1991 года, заявил Кулеба

Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что у Украины нет ресурсов для возвращения к границам 1991 года.
"Победа не может определяться как: "Я хочу выйти на границы 1991 года". Это желания, они не подкреплены ни ресурсами, ни обстоятельствами", - сообщил Кулеба в интервью изданию "Курс", видео которого опубликовано в YouTube.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В Крыму назвали настоящую причину отказа Зеленского идти на переговоры
7 апреля, 06:58
По его словам, одним из неблагоприятных обстоятельств для Украины стал конфликт между США, Израилем и Ираном, из-за которого страна недополучает от стран Запада ракеты Patriot. По мнению Кулебы, на текущем этапе положительным исходом конфликта для Украины будет прекращение боевых действий и сохранение страны как независимого государства.
В конце марта марте советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что ВСУ не смогут захватить освобожденные ВС РФ территории и выйти на границы Украины 1991 года.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года в состав России по итогам референдумов вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Константинов назвал границы Украины 1991 года нафталиновой историей
31 марта, 09:00
 
В миреУкраинаРоссияРеспублика КрымДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякYouTubeВооруженные силы УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала