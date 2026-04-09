МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что у Украины нет ресурсов для возвращения к границам 1991 года.
По его словам, одним из неблагоприятных обстоятельств для Украины стал конфликт между США, Израилем и Ираном, из-за которого страна недополучает от стран Запада ракеты Patriot. По мнению Кулебы, на текущем этапе положительным исходом конфликта для Украины будет прекращение боевых действий и сохранение страны как независимого государства.
В конце марта марте советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что ВСУ не смогут захватить освобожденные ВС РФ территории и выйти на границы Украины 1991 года.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года в состав России по итогам референдумов вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области.