Киев согласился на создание демилитаризованной зоны в Донбассе, пишет Monde
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/ukraina-2061622574.html
Киев согласился на создание демилитаризованной зоны в Донбассе, пишет Monde
Киев согласился на создание демилитаризованной зоны в Донбассе, пишет Monde - РИА Новости, 12.12.2025
Киев согласился на создание демилитаризованной зоны в Донбассе, пишет Monde
Украина готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на территории Донбасса с целью окончания конфликта, сообщает французская газета Monde со ссылкой... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:05:00+03:00
2025-12-12T12:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
михаил подоляк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149936/60/1499366089_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_f1e0200c248f27b21a13fc3722f78bd9.jpg
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, михаил подоляк, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Михаил Подоляк, Мирный план США по Украине
Киев согласился на создание демилитаризованной зоны в Донбассе, пишет Monde

Monde: Киев согласился на создание демилитаризованной зоны в Донбассе

© РИА НовостиПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Площадь Независимости в Киеве . Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украина готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на территории Донбасса с целью окончания конфликта, сообщает французская газета Monde со ссылкой на источники.
«
"Киев уступает по одному из главных пунктов переговоров с США и Россией, соглашаясь на создание демилитаризованной зоны в Донбассе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта уступка включена в пересмотренный украинской стороной "план мира" США, который был направлен президенту США Дональду Трампу. При этом Киев считает, что войска должны быть выведены с обеих сторон линии фронта в Донбассе, пишет издание.
"Демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны... Нужно будет логически и юридически определить, следует ли вывести все виды вооружений или только тяжелое. Для предотвращения возможных нарушений должны присутствовать представители миссий наблюдения и иностранный контингент, чтобы следить за соблюдением принципов и соглашений", - заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
США пообещали Украине самую передовую буферную зону в мире, пишет FT
11 декабря, 10:16
По его словам, это "естественный формат окончания конфликта" с учетом того, что ряд территорий останется под фактическим контролем России, и разделительная линия будет установлена в любом случае.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удаётся заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
План США по Украине предполагает уступки земель, пишут СМИ
19 ноября, 20:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампМихаил ПодолякМирный план США по Украине
 
 
