https://ria.ru/20260228/ukraina-2077329526.html
"Будем уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии
"Будем уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2026
"Будем уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии
РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T04:11:00+03:00
2026-02-28T04:11:00+03:00
2026-02-28T07:12:00+03:00
в мире
белоруссия
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077322265.html
https://ria.ru/20260228/odessa-2077327237.html
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6feece58d131e43d8ee376dc9288be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк
В мире, Белоруссия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
"Будем уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии
Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк пригрозил Белоруссии ударами