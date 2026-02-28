Рейтинг@Mail.ru
"Будем уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии
04:11 28.02.2026 (обновлено: 07:12 28.02.2026)
"Будем уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии
"Будем уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии
в мире
белоруссия
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
белоруссия
украина
в мире, белоруссия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк
В мире, Белоруссия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
"Будем уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк пригрозил Белоруссии ударами

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украина может наносить удары по территории Белоруссии для уничтожения ретрансляторов беспилотников, об этом в эфире литовского издания Delfi заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Что касается инструментов наведения, <…> (Зеленский. — Прим. ред.) дал ответ, что при возможности будем уничтожать все это", — сказал Подоляк.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ: Запад лишил Украину критически важной защиты
01:33
По его словам, такие действия якобы являются неким "защитным механизмом".
Ранее Зеленский призвал НАТО рассматривать ракетный комплекс "Орешник", расположенный на территории Белоруссии как легитимную цель. Президент республики Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что "Орешник" находится в стране "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого он заявил, что в Белоруссии разместят не более десятка таких комплексов.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Будет потеряна": на Западе забили тревогу из-за круговой обороны Одессы
03:30
 
В миреБелоруссияУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил Подоляк
 
 
