Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского переназначили советников - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/zelenskiy-2063847677.html
В офисе Зеленского переназначили советников
В офисе Зеленского переназначили советников - РИА Новости, 22.12.2025
В офисе Зеленского переназначили советников
Советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко на фоне информации об увольнении всех помощников отправленного в отставку главы офиса Андрея Ермака заявил,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:36:00+03:00
2025-12-22T14:36:00+03:00
в мире
андрей ермак
сергей лещенко
владимир зеленский
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878320842_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_76944567c10440099677fb72344b3aca.jpg
https://ria.ru/20251222/ermak-2063786827.html
https://ria.ru/20251211/zelenskiy-2061437779.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878320842_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bda5416dc0b8ac5f6ae2b5a657ac737.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей ермак, сергей лещенко, владимир зеленский, дело миндича
В мире, Андрей Ермак, Сергей Лещенко, Владимир Зеленский, Дело Миндича
В офисе Зеленского переназначили советников

Лещенко и Подоляка переназначили на пост советников офиса Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко на фоне информации об увольнении всех помощников отправленного в отставку главы офиса Андрея Ермака заявил, что он и Михаил Подоляк сохранили места в этой структуре.
Ранее в понедельник агентство "Украинские новости" сообщило, что штатные и внештатные помощники и советники главы Зеленского уволены после отставки с этой должности Андрея Ермака. По информации агентства, среди девяти советников экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака были, в частности Лещенко и Подоляк.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
СМИ: помощников и советников главы офиса Зеленского уволили из-за Ермака
Вчера, 11:25
"Когда меняется руководство, то есть ушел глава офиса, ушли его советники. Сейчас нет главы офиса. Я и Михаил Подоляк переназначены на должность советников офиса президента", - сказал Лещенко в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, офис Зеленского работает также как работал последние недели, особых изменений не произошло. При этом агентство Укринформ со ссылкой на офис Зеленского сообщило, что Лещенко, Подоляк и еще один советник Александр Бевз "переведены на другие должности" внутри офиса.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
СМИ узнали, с чем связана задержка назначения нового главы офиса Зеленского
11 декабря, 16:50
 
В миреАндрей ЕрмакСергей ЛещенкоВладимир ЗеленскийДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала