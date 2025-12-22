В офисе Зеленского переназначили советников

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко на фоне информации об увольнении всех помощников отправленного в отставку главы офиса Андрея Ермака заявил, что он и Михаил Подоляк сохранили места в этой структуре.

Подоляк. Ранее в понедельник агентство "Украинские новости" сообщило, что штатные и внештатные помощники и советники главы Зеленского уволены после отставки с этой должности Андрея Ермака . По информации агентства, среди девяти советников экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака были, в частности Лещенко

"Когда меняется руководство, то есть ушел глава офиса, ушли его советники. Сейчас нет главы офиса. Я и Михаил Подоляк переназначены на должность советников офиса президента", - сказал Лещенко в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, офис Зеленского работает также как работал последние недели, особых изменений не произошло. При этом агентство Укринформ со ссылкой на офис Зеленского сообщило, что Лещенко, Подоляк и еще один советник Александр Бевз "переведены на другие должности" внутри офиса.