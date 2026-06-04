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В МИД прокомментировали угрозы Подоляка в адрес Лукашенко - РИА Новости, 04.06.2026
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13:46 04.06.2026 (обновлено: 13:59 04.06.2026)
В МИД прокомментировали угрозы Подоляка в адрес Лукашенко

Галузин: угрозы Подоляка в адрес Лукашенко показывают нацистский характер Киева

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что угрозы Михаила Подоляка в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко подчеркивают нацистский характер киевского режима.
  • Галузин назвал киевский режим террористическим и подчеркнул, что Беларусь сделает правильные выводы.
  • Заявление было сделано на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Угрозы советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко еще раз подчеркивают нацистский характер киевского режима, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Чего еще ожидать от нацистского режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю великой победы советского народа в Великой Отечественной войне", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ, комментируя угрозы Подоляка в адрес Лукашенко.
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"Киевские главари еще раз выставили себя откровенными террористами, нацистами, преступниками по большому счету. Я уверен что наши белорусские друзья все это фиксируют, понимают и делают правильные выводы", - подчеркнул дипломат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Вчера, 15:32
 
ПМЭФ-2026В миреРоссияБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоМихаил ПодолякВладимир Зеленский
 
 
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