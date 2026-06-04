Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что угрозы Михаила Подоляка в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко подчеркивают нацистский характер киевского режима.
- Галузин назвал киевский режим террористическим и подчеркнул, что Беларусь сделает правильные выводы.
- Заявление было сделано на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Угрозы советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко еще раз подчеркивают нацистский характер киевского режима, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Чего еще ожидать от нацистского режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю великой победы советского народа в Великой Отечественной войне", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ, комментируя угрозы Подоляка в адрес Лукашенко.
"Киевские главари еще раз выставили себя откровенными террористами, нацистами, преступниками по большому счету. Я уверен что наши белорусские друзья все это фиксируют, понимают и делают правильные выводы", - подчеркнул дипломат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.