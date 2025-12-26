Рейтинг@Mail.ru
14:25 26.12.2025 (обновлено: 14:29 26.12.2025)
Песков прокомментировал слова Подоляка о выборах на Украине
Песков прокомментировал слова Подоляка о выборах на Украине
2025-12-26T14:25:00+03:00
2025-12-26T14:29:00+03:00
Песков прокомментировал слова Подоляка о выборах на Украине

Песков: неизвестно, насколько слова Подоляка о выборах отражают мнение Киева

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о том, в какой степени слова советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о выборах на Украине отражают официальную точку зрения Киева.
"Я не знаю, в какой степени заявление Подоляка отражает официальную точку зрения Киева", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о финансировании выборов на Украине.
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не сможет профинансировать проведение выборов из-за дефицитного бюджета.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Украинцы назвали Зеленского худшим кандидатом на выборах, показал опрос
25 декабря, 13:17
 
