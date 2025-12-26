Песков прокомментировал слова Подоляка о выборах на Украине

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о том, в какой степени слова советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о выборах на Украине отражают официальную точку зрения Киева.