Советник офиса Зеленского допустил проведение выборов весной 2027 года

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что проведение выборов на Украине возможно уже весной 2027 года.
"(Выборы возможны - ред.) весной следующего года", - заявил Подоляк в интервью украинскому YouTube-каналу "Апостроф TV".
При этом Подоляк вновь стал выдвигать условия. В частности, он заявил, что для проведения выборов на Украине должно быть установлено долгосрочное прекращение огня, после которого потребуется как минимум три месяца для начала процесса подготовки к голосованию.
По его прогнозам, такая ситуация не сложится еще как минимум до зимы текущего года.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.