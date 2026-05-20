Советник офиса Зеленского допустил проведение выборов весной 2027 года - РИА Новости, 20.05.2026
13:30 20.05.2026
Советник офиса Зеленского допустил проведение выборов весной 2027 года

Подоляк допустил проведение выборов президента Украины весной 2027 года

© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил проведение выборов на Украине весной 2027 года.
  • По его словам, для этого должно быть установлено долгосрочное прекращение огня.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что проведение выборов на Украине возможно уже весной 2027 года.
"(Выборы возможны - ред.) весной следующего года", - заявил Подоляк в интервью украинскому YouTube-каналу "Апостроф TV".
При этом Подоляк вновь стал выдвигать условия. В частности, он заявил, что для проведения выборов на Украине должно быть установлено долгосрочное прекращение огня, после которого потребуется как минимум три месяца для начала процесса подготовки к голосованию.
По его прогнозам, такая ситуация не сложится еще как минимум до зимы текущего года.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
