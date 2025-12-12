МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал главным препятствием для обсуждения территориальных уступок конституцию страны, которой киевский режим давно пренебрегает.
Нынешние власти Украины уже нарушали собственную конституцию. Так, у Владимира Зеленского по конституции закончился срок еще 20 мая 2024 года, но выборы отказались проводить.
"Конституция Украины категорически запрещает уступку территорий. Это главное препятствие для любого обсуждения", - заявил Подоляк в интервью французскому журналу Point.
При этом, по его словам, Украина участвует в переговорном процессе.
Президент России Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удаётся заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
