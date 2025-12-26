Рейтинг@Mail.ru
14:17 26.12.2025
Песков ответил на вопрос о финансировании выборов на Украине
Песков ответил на вопрос о финансировании выборов на Украине
украина, москва, киев, в мире, дмитрий песков, владимир зеленский, михаил подоляк
Украина, Москва, Киев, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Трудно говорить, кто должен финансировать выборы на Украине, пока Москва не слышала из Киева каких-либо заявлений на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Трудно говорить, кто здесь что должен финансировать. Пока каких-то из Киева мы на этот счет заявлений не слышали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о финансировании выборов на Украине.
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не сможет профинансировать проведение выборов из-за дефицитного бюджета.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Украине не ведут подготовку к выборам, заявил депутат Рады
19 декабря, 09:07
 
УкраинаМоскваКиевВ миреДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийМихаил Подоляк
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
