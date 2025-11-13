Рейтинг@Mail.ru
Украина пожинает плоды политики Зеленского, заявил Полянский - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054873703.html
Украина пожинает плоды политики Зеленского, заявил Полянский
Украина пожинает плоды политики Зеленского, заявил Полянский - РИА Новости, 13.11.2025
Украина пожинает плоды политики Зеленского, заявил Полянский
Украина, где разразился коррупционный скандал, просто пожинает плоды политики Владимира Зеленского, ей нужно иметь мужество это признать, заявил первый... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T22:41:00+03:00
2025-11-13T22:41:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
дмитрий полянский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
https://ria.ru/20251112/zelenskiy-2054524255.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, дмитрий полянский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, оон
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Полянский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, ООН
Украина пожинает плоды политики Зеленского, заявил Полянский

Полянский: погрязшая в коррупции Украина пожинает плоды политики Зеленского

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 13 ноя - РИА Новости. Украина, где разразился коррупционный скандал, просто пожинает плоды политики Владимира Зеленского, ей нужно иметь мужество это признать, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвергнув прозвучавшие из Киева попытки переложить вину за ситуацию в стране на Россию.
"Хорошая попытка переложить ответственность в соответствии с излюбленной логикой киевского режима "винить во всем Россию". Но на этот раз это вряд ли сработает: ключевая роль (Владимира) Зеленского в развращении своей страны с помощью своих приспешников слишком очевидна. Так что Украина просто пожинает плоды его политики после выборов в 2019 году, имейте мужество признать это", - написал Полянский в соцсети Х, прокомментировав безосновательные заявления советника офиса Зеленского Михаила Подоляка, который попытался переложить ответственность за коррупционный скандал на Украине на Россию, объяснив это якобы "отголоском прошлого".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Первое появление". В суде по делу о коррупции прозвучало имя Зеленского
12 ноября, 16:25
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийДмитрий ПолянскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала