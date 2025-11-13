Украина пожинает плоды политики Зеленского, заявил Полянский

ООН, 13 ноя - РИА Новости. Украина, где разразился коррупционный скандал, просто пожинает плоды политики Владимира Зеленского, ей нужно иметь мужество это признать, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвергнув прозвучавшие из Киева попытки переложить вину за ситуацию в стране на Россию.