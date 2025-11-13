Украина пожинает плоды политики Зеленского, заявил Полянский

ООН, 13 ноя - РИА Новости. Украина, где разразился коррупционный скандал, просто пожинает плоды политики Владимира Зеленского, ей нужно иметь мужество это признать, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвергнув прозвучавшие из Киева попытки переложить вину за ситуацию в стране на Россию.
"Хорошая попытка переложить ответственность в соответствии с излюбленной логикой киевского режима "винить во всем Россию". Но на этот раз это вряд ли сработает: ключевая роль (Владимира) Зеленского в развращении своей страны с помощью своих приспешников слишком очевидна. Так что Украина просто пожинает плоды его политики после выборов в 2019 году, имейте мужество признать это", - написал Полянский в соцсети Х, прокомментировав безосновательные заявления советника офиса Зеленского Михаила Подоляка, который попытался переложить ответственность за коррупционный скандал на Украине на Россию, объяснив это якобы "отголоском прошлого".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.