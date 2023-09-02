https://ria.ru/20230902/puteshestviya-1893756468.html

Важное в туризме за неделю: отмена рейсов, новые правила в поездах

Важное в туризме за неделю: отмена рейсов, новые правила в поездах - РИА Новости, 02.09.2023

Важное в туризме за неделю: отмена рейсов, новые правила в поездах

Неделя выдалась неспокойной. Каждый день столичные аэропорты из соображений безопасности ограничивали полеты, десятки авиарейсов были задержаны, отменены или... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T07:35

2023-09-02T07:35

2023-09-02T07:35

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туризм

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дмитрий чернышенко

аэрофлот

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Неделя выдалась неспокойной. Каждый день столичные аэропорты из соображений безопасности ограничивали полеты, десятки авиарейсов были задержаны, отменены или приземлялись в незапланированном пункте назначения. При этом авиакомпании расширяют международные маршруты. А еще начали действовать новые правила для пассажиров поездов. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА Новости.Московские аэропорты каждый день ограничивали полеты, стараясь обеспечить безопасность авиаперевозок. Причина — появление в небе БПЛА. Вместо столицы рейсы приземлялись в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде.При этом география международных полетов расширяется. Авиакомпания "Россия" с 30 сентября запустит прямые ежедневные рейсы Петербург—Дубай. С этой же даты "Аэрофлот" возобновит регулярные полеты на Гоа из Москвы. Кроме того, нацперевозчик осенью увеличит количество бортов из Москвы в Таиланд до 27 в неделю.Несколько зарубежных авиакомпаний могут перейти на систему "Леонардо", заявили в "Ростехе". Уже 4-5 сентября ею начнет пользоваться белорусский перевозчик "Белавиа", который отключают от западных систем бронирования.В МЭР заявили, что выездным туроператорам отсрочат ведение электронных путевок. По данным РСТ, датой начала работы по новым правилам может стать 15 ноября.В МИД рассказали, что после запуска электронной визы — за первый неполный месяц — было выдано иностранцам более 30 тысяч разрешений на въезд.С 1 сентября вступили в силу новые правила для пассажиров российских поездов. Так, теперь закреплено право путешественников с верхних полок законно поесть на нижних. А вот играть на музыкальных инструментах теперь нельзя.Определен ежегодный базовый бюджет туризма. Он составит 48 миллиардов рублей, заявил курирующий отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

https://ria.ru/20230827/chaevye-1892242663.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, санкт-петербург, москва, казань, дмитрий чернышенко, аэрофлот