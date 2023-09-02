Важное в туризме за неделю: отмена рейсов, новые правила в поездах
Важное в туризме за неделю: отмена рейсов, новые правила в поездах, туры на Гоа
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Неделя выдалась неспокойной. Каждый день столичные аэропорты из соображений безопасности ограничивали полеты, десятки авиарейсов были задержаны, отменены или приземлялись в незапланированном пункте назначения. При этом авиакомпании расширяют международные маршруты. А еще начали действовать новые правила для пассажиров поездов. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА Новости.
Московские аэропорты каждый день ограничивали полеты, стараясь обеспечить безопасность авиаперевозок. Причина — появление в небе БПЛА. Вместо столицы рейсы приземлялись в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде.
При этом география международных полетов расширяется. Авиакомпания "Россия" с 30 сентября запустит прямые ежедневные рейсы Петербург—Дубай. С этой же даты "Аэрофлот" возобновит регулярные полеты на Гоа из Москвы. Кроме того, нацперевозчик осенью увеличит количество бортов из Москвы в Таиланд до 27 в неделю.
Несколько зарубежных авиакомпаний могут перейти на систему "Леонардо", заявили в "Ростехе". Уже 4-5 сентября ею начнет пользоваться белорусский перевозчик "Белавиа", который отключают от западных систем бронирования.
В МЭР заявили, что выездным туроператорам отсрочат ведение электронных путевок. По данным РСТ, датой начала работы по новым правилам может стать 15 ноября.
В МИД рассказали, что после запуска электронной визы — за первый неполный месяц — было выдано иностранцам более 30 тысяч разрешений на въезд.
С 1 сентября вступили в силу новые правила для пассажиров российских поездов. Так, теперь закреплено право путешественников с верхних полок законно поесть на нижних. А вот играть на музыкальных инструментах теперь нельзя.
Определен ежегодный базовый бюджет туризма. Он составит 48 миллиардов рублей, заявил курирующий отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко.