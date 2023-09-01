https://ria.ru/20230901/puteshestviya-1893635254.html
Туроператорам перенесут срок обязательств по электронной путевке
Туроператорам перенесут срок обязательств по электронной путевке - РИА Новости, 01.09.2023
Туроператорам перенесут срок обязательств по электронной путевке
Компаниям, занимающимся выездным туризмом, перенесут срок наступления ответственности за невнесение сведений в систему "Электронная путевка", сообщили РИА... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:43
2023-09-01T13:43
2023-09-01T13:43
туризм
туризм
новости - туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Компаниям, занимающимся выездным туризмом, перенесут срок наступления ответственности за невнесение сведений в систему "Электронная путевка", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. "Минэкономразвития поддержало предложение бизнеса о переносе сроков обязательного использования системы "Электронная путевка". По итогам консультаций с туроператорами срок будет перенесен. Сейчас никаких штрафных санкций за то, что компания не предоставляет данные в установленном виде, не будет", — рассказали в ведомстве. У компаний будет время сосредоточиться на успешном завершении летнего сезона, потестировать систему и настроить свои программы с "Электронной путевкой", добавили в министерстве. Дата введения новации пока не определена, она "обсуждается с бизнес-сообществом и депутатами".Закон об электронной путевке заработал в России 1 сентября 2022 года, при этом на первом этапе туроператоры начали передавать данные в единую систему в добровольном порядке. Но с наступлением срока начала обязательной передачи данных за отказ от этого турбизнес будут привлекать к ответственности. Так, для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма этот срок должен начаться с 1 сентября 2024 года, а для турбизнеса в сфере выездного туризма он был установлен 1 сентября текущего года.
https://ria.ru/20230901/ekskursii-1893369297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия
Туроператорам перенесут срок обязательств по электронной путевке
В МЭР заявили, что выездным туроператорам отсрочат ведение электронных путевок
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Компаниям, занимающимся выездным туризмом, перенесут срок наступления ответственности за невнесение сведений в систему "Электронная путевка", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
"Минэкономразвития поддержало предложение бизнеса о переносе сроков обязательного использования системы "Электронная путевка". По итогам консультаций с туроператорами срок будет перенесен. Сейчас никаких штрафных санкций за то, что компания не предоставляет данные в установленном виде, не будет", — рассказали в ведомстве.
У компаний будет время сосредоточиться на успешном завершении летнего сезона, потестировать систему и настроить свои программы с "Электронной путевкой", добавили в министерстве.
Дата введения новации пока не определена, она "обсуждается с бизнес-сообществом и депутатами".
Закон об электронной путевке заработал в России
1 сентября 2022 года, при этом на первом этапе туроператоры начали передавать данные в единую систему в добровольном порядке. Но с наступлением срока начала обязательной передачи данных за отказ от этого турбизнес будут привлекать к ответственности. Так, для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма этот срок должен начаться с 1 сентября 2024 года, а для турбизнеса в сфере выездного туризма он был установлен 1 сентября текущего года.
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