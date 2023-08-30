https://ria.ru/20230830/bronirovanie-1893244104.html

"Белавиа" перейдет на российскую систему бронирования

"Белавиа" перейдет на российскую систему бронирования - РИА Новости, 30.08.2023

"Белавиа" перейдет на российскую систему бронирования

Белорусская авиакомпания "Белавиа" переходит на российскую систему бронирования "Леонардо", сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T18:59

2023-08-30T18:59

2023-08-30T18:59

туризм

белавиа

новости - туризм

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МИНСК, 30 авг – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" переходит на российскую систему бронирования "Леонардо", сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "В связи с проведением технических работ по переходу авиакомпании "Белавиа" на российскую систему бронирования авиабилетов "Леонардо" обращаем ваше внимание на… изменения в процедурах бронирования и оформления авиабилетов, обслуживания в аэропортах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Уточняется, что с 20.00 (совпадает с мск) 1 сентября 2023 года в офисах продаж авиакомпании и агентов, на сайте, а также в мобильном приложении "Белавиа" будут временно недоступны бронирование, покупка, обмен и возврат авиабилетов, а также дополнительных услуг. При этом оплаченные до этого времени услуги действительны и будут предоставлены. "Во время перехода все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию, а регистрация пассажиров с приобретенными билетами на рейсы – осуществляться в аэропортах в штатном режиме", - заверили в авиакомпании. До окончания технических работ информационно-справочная служба и офисы продаж "Белавиа" будут работать по обычному графику, но при этом смогут предоставлять только справочную информацию. "Белавиа" планирует восстановить предоставление указанных сервисов 2 сентября. В компании также подчеркнули, что делается все возможное, чтобы переход на новые информационные системы прошел для клиентов с наименьшим дискомфортом.

https://ria.ru/20230807/putin-1888661506.html

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белавиа, новости - туризм