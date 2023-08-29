https://ria.ru/20230829/aeroflot-1892844109.html

"Аэрофлот" возобновит регулярные полеты на Гоа

"Аэрофлот" возобновит регулярные полеты на Гоа - РИА Новости, 29.08.2023

"Аэрофлот" возобновит регулярные полеты на Гоа

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы на Гоа: с 30 сентября из Москвы, с 3 октября – из Екатеринбурга, полеты будут... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:16

2023-08-29T11:16

2023-08-29T12:33

туризм

гоа

москва

екатеринбург

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

airbus a330

boeing 737-800

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы на Гоа: с 30 сентября из Москвы, с 3 октября – из Екатеринбурга, полеты будут выполняться трижды в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот возобновляет прямые регулярные рейсы в индийский штат Гоа из Москвы и Екатеринбурга... Рейсы из аэропорта Шереметьево будут выполняться начиная с 30 сентября, три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330", - говорится в сообщении. Полеты из Екатеринбурга стартуют 3 октября и также запланированы с частотой три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам. На воздушной линии между столицей Урала и штатом Гоа будут задействованы самолеты Boeing 737-800. Авиакомпания ожидает, что рейсы будут пользоваться большим спросом: отечественные туристы смогут с комфортом и без пересадок добираться до побережья Индийского океана. "Аэрофлот" также круглый год выполняет прямые рейсы из Москвы в Дели.

https://ria.ru/20230825/aeroflot-1892211423.html

https://ria.ru/20230816/kuba-1890368255.html

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Дарья Буймова

гоа, москва, екатеринбург, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, airbus a330, boeing 737-800, туризм, новости - туризм