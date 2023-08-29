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"Аэрофлот" возобновит регулярные полеты на Гоа - РИА Новости, 29.08.2023
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Туризм
 
11:16 29.08.2023 (обновлено: 12:33 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/aeroflot-1892844109.html
"Аэрофлот" возобновит регулярные полеты на Гоа
"Аэрофлот" возобновит регулярные полеты на Гоа - РИА Новости, 29.08.2023
"Аэрофлот" возобновит регулярные полеты на Гоа
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы на Гоа: с 30 сентября из Москвы, с 3 октября – из Екатеринбурга, полеты будут... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:16
2023-08-29T12:33
туризм
гоа
москва
екатеринбург
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
airbus a330
boeing 737-800
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы на Гоа: с 30 сентября из Москвы, с 3 октября – из Екатеринбурга, полеты будут выполняться трижды в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот возобновляет прямые регулярные рейсы в индийский штат Гоа из Москвы и Екатеринбурга... Рейсы из аэропорта Шереметьево будут выполняться начиная с 30 сентября, три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330", - говорится в сообщении. Полеты из Екатеринбурга стартуют 3 октября и также запланированы с частотой три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам. На воздушной линии между столицей Урала и штатом Гоа будут задействованы самолеты Boeing 737-800. Авиакомпания ожидает, что рейсы будут пользоваться большим спросом: отечественные туристы смогут с комфортом и без пересадок добираться до побережья Индийского океана. "Аэрофлот" также круглый год выполняет прямые рейсы из Москвы в Дели.
https://ria.ru/20230825/aeroflot-1892211423.html
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гоа, москва, екатеринбург, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, airbus a330, boeing 737-800, туризм, новости - туризм
Туризм, Гоа, Москва, Екатеринбург, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Airbus A330, Boeing 737-800, Туризм, Новости - Туризм
"Аэрофлот" возобновит регулярные полеты на Гоа

"Аэрофлот" с 30 сентября возобновит регулярные полеты на Гоа из Москвы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing-737 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы на Гоа: с 30 сентября из Москвы, с 3 октября – из Екатеринбурга, полеты будут выполняться трижды в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот возобновляет прямые регулярные рейсы в индийский штат Гоа из Москвы и Екатеринбурга... Рейсы из аэропорта Шереметьево будут выполняться начиная с 30 сентября, три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330", - говорится в сообщении.
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Полеты из Екатеринбурга стартуют 3 октября и также запланированы с частотой три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам. На воздушной линии между столицей Урала и штатом Гоа будут задействованы самолеты Boeing 737-800.
Авиакомпания ожидает, что рейсы будут пользоваться большим спросом: отечественные туристы смогут с комфортом и без пересадок добираться до побережья Индийского океана.
"Аэрофлот" также круглый год выполняет прямые рейсы из Москвы в Дели.
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