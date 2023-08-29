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"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Таиланд
"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Таиланд - РИА Новости, 29.08.2023
"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Таиланд
"Аэрофлот" в осенне-зимнем сезоне увеличивает частоту полётов из Москвы в Таиланд, следует из сообщения авиакомпании. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:42
2023-08-29T17:42
2023-08-29T17:43
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" в осенне-зимнем сезоне увеличивает частоту полётов из Москвы в Таиланд, следует из сообщения авиакомпании. "Аэрофлот" в осенне-зимнем сезоне увеличивает частоту полётов из Москвы в Таиланд. Авиакомпания суммарно будет выполнять до 27 еженедельных рейсов на Пхукет и в Бангкок", - говорится в сообщении. Уточняется, что частота полётов на Пхукет с 29 сентября увеличится с 5 до 7 рейсов в неделю, а с 29 октября - до 17 рейсов неделю. По четвергам, субботам и воскресеньям вылеты из Москвы будут осуществляться трижды в день, по остальным дням недели - два раза. Частота полётов в Бангкок с 30 сентября увеличится с 4 до 7 рейсов в неделю, а с 1 ноября - до 10 рейсов в неделю. По средам, пятницам и субботам вылеты из Москвы будут осуществляться дважды в день, по остальным дням недели - один раз.
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аэрофлот, москва, таиланд, пхукет (остров), новости - туризм
Туризм, Аэрофлот, Москва, Таиланд, Пхукет (остров), Новости - Туризм
"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Таиланд
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Москвы в Таиланд до 27 в неделю