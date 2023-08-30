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Источник: "Белавиа" принудительно отключают от западных систем бронирования - РИА Новости, 30.08.2023
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Туризм
 
19:01 30.08.2023 (обновлено: 19:25 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bronirovanie-1893244377.html
Источник: "Белавиа" принудительно отключают от западных систем бронирования
Источник: "Белавиа" принудительно отключают от западных систем бронирования - РИА Новости, 30.08.2023
Источник: "Белавиа" принудительно отключают от западных систем бронирования
Авиакомпанию "Белавиа" принудительно отключают от западных сервисов бронирования, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:01
2023-08-30T19:25
туризм
белавиа
новости - туризм
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Авиакомпанию "Белавиа" принудительно отключают от западных сервисов бронирования, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее в среду авиакомпания "Белавиа" сообщила о переходе на российскую систему бронирования авиабилетов "Леонардо". В "Ростехе" РИА Новости уточнили, что переход состоится 4-5 сентября."Белорусскую авиакомпанию принудительно отключают от западных сервисов, как это было в свое время с российскими перевозчиками", - рассказал источник."Леонардо" уже внедрена более чем в 50 российских авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.
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белавиа, новости - туризм
Туризм, Белавиа, Новости - Туризм
Источник: "Белавиа" принудительно отключают от западных систем бронирования

"Белавиа" принудительно отключают от западных сервисов бронирования

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа". Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Авиакомпанию "Белавиа" принудительно отключают от западных сервисов бронирования, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в среду авиакомпания "Белавиа" сообщила о переходе на российскую систему бронирования авиабилетов "Леонардо". В "Ростехе" РИА Новости уточнили, что переход состоится 4-5 сентября.
"Белорусскую авиакомпанию принудительно отключают от западных сервисов, как это было в свое время с российскими перевозчиками", - рассказал источник.
"Леонардо" уже внедрена более чем в 50 российских авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.
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