https://ria.ru/20230830/bronirovanie-1893244377.html

Источник: "Белавиа" принудительно отключают от западных систем бронирования

Источник: "Белавиа" принудительно отключают от западных систем бронирования - РИА Новости, 30.08.2023

Источник: "Белавиа" принудительно отключают от западных систем бронирования

Авиакомпанию "Белавиа" принудительно отключают от западных сервисов бронирования, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T19:01

2023-08-30T19:01

2023-08-30T19:25

туризм

белавиа

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742886992_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_7d23b0ef3d2da9e4b6ce1dda34befb06.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Авиакомпанию "Белавиа" принудительно отключают от западных сервисов бронирования, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее в среду авиакомпания "Белавиа" сообщила о переходе на российскую систему бронирования авиабилетов "Леонардо". В "Ростехе" РИА Новости уточнили, что переход состоится 4-5 сентября."Белорусскую авиакомпанию принудительно отключают от западных сервисов, как это было в свое время с российскими перевозчиками", - рассказал источник."Леонардо" уже внедрена более чем в 50 российских авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белавиа, новости - туризм