https://ria.ru/20230830/aviakompanii-1893248293.html

Зарубежные авиакомпании могут перейти на российскую систему бронирования

Зарубежные авиакомпании могут перейти на российскую систему бронирования - РИА Новости, 30.08.2023

Зарубежные авиакомпании могут перейти на российскую систему бронирования

"Ростех" ведет переговоры с рядом зарубежных авиакомпаний о переходе на российскую систему бронирования "Леонардо", сообщили РИА Новости в госкорпорации. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T19:17

2023-08-30T19:17

2023-08-30T20:03

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Ростех" ведет переговоры с рядом зарубежных авиакомпаний о переходе на российскую систему бронирования "Леонардо", сообщили РИА Новости в госкорпорации.В "Ростехе" рассказали, что на отечественную систему уже 4-5 сентября переходит белорусская авиакомпания "Белавиа"."Также в зрелой стадии находятся переговоры с рядом других зарубежных авиакомпаний", - отметили в госкорпорации, отвечая на вопрос о переговорах по возможному переводу других зарубежных авиакомпаний на "Леонардо"."Леонардо" уже внедрена более чем в 50 российских авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20230807/putin-1888661506.html

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белавиа, ростех, экономика, новости - туризм