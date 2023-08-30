Рейтинг@Mail.ru
Зарубежные авиакомпании могут перейти на российскую систему бронирования - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
19:17 30.08.2023 (обновлено: 20:03 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/aviakompanii-1893248293.html
Зарубежные авиакомпании могут перейти на российскую систему бронирования
Зарубежные авиакомпании могут перейти на российскую систему бронирования - РИА Новости, 30.08.2023
Зарубежные авиакомпании могут перейти на российскую систему бронирования
"Ростех" ведет переговоры с рядом зарубежных авиакомпаний о переходе на российскую систему бронирования "Леонардо", сообщили РИА Новости в госкорпорации. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:17
2023-08-30T20:03
туризм
белавиа
ростех
экономика
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Ростех" ведет переговоры с рядом зарубежных авиакомпаний о переходе на российскую систему бронирования "Леонардо", сообщили РИА Новости в госкорпорации.В "Ростехе" рассказали, что на отечественную систему уже 4-5 сентября переходит белорусская авиакомпания "Белавиа"."Также в зрелой стадии находятся переговоры с рядом других зарубежных авиакомпаний", - отметили в госкорпорации, отвечая на вопрос о переговорах по возможному переводу других зарубежных авиакомпаний на "Леонардо"."Леонардо" уже внедрена более чем в 50 российских авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20230807/putin-1888661506.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белавиа, ростех, экономика, новости - туризм
Туризм, Белавиа, Ростех, Экономика, Новости - Туризм
Зарубежные авиакомпании могут перейти на российскую систему бронирования

"Ростех": несколько зарубежных авиакомпаний могут перейти на систему "Леонардо"

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Ростех" ведет переговоры с рядом зарубежных авиакомпаний о переходе на российскую систему бронирования "Леонардо", сообщили РИА Новости в госкорпорации.
В "Ростехе" рассказали, что на отечественную систему уже 4-5 сентября переходит белорусская авиакомпания "Белавиа".
"Также в зрелой стадии находятся переговоры с рядом других зарубежных авиакомпаний", - отметили в госкорпорации, отвечая на вопрос о переговорах по возможному переводу других зарубежных авиакомпаний на "Леонардо".
"Леонардо" уже внедрена более чем в 50 российских авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.
Путин: Система отечественная, а называется Леонардо - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Путин отреагировал на название системы бронирования авиабилетов
7 августа, 15:41
 
ТуризмБелавиаРостехЭкономикаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала