https://ria.ru/20230830/aviakompanii-1893248293.html
Зарубежные авиакомпании могут перейти на российскую систему бронирования
Зарубежные авиакомпании могут перейти на российскую систему бронирования - РИА Новости, 30.08.2023
Зарубежные авиакомпании могут перейти на российскую систему бронирования
"Ростех" ведет переговоры с рядом зарубежных авиакомпаний о переходе на российскую систему бронирования "Леонардо", сообщили РИА Новости в госкорпорации. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:17
2023-08-30T19:17
2023-08-30T20:03
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Ростех" ведет переговоры с рядом зарубежных авиакомпаний о переходе на российскую систему бронирования "Леонардо", сообщили РИА Новости в госкорпорации.В "Ростехе" рассказали, что на отечественную систему уже 4-5 сентября переходит белорусская авиакомпания "Белавиа"."Также в зрелой стадии находятся переговоры с рядом других зарубежных авиакомпаний", - отметили в госкорпорации, отвечая на вопрос о переговорах по возможному переводу других зарубежных авиакомпаний на "Леонардо"."Леонардо" уже внедрена более чем в 50 российских авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20230807/putin-1888661506.html
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белавиа, ростех, экономика, новости - туризм
Туризм, Белавиа, Ростех, Экономика, Новости - Туризм
Зарубежные авиакомпании могут перейти на российскую систему бронирования
"Ростех": несколько зарубежных авиакомпаний могут перейти на систему "Леонардо"
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Ростех" ведет переговоры с рядом зарубежных авиакомпаний о переходе на российскую систему бронирования "Леонардо", сообщили РИА Новости в госкорпорации.
В "Ростехе" рассказали, что на отечественную систему уже 4-5 сентября переходит белорусская авиакомпания "Белавиа
".
"Также в зрелой стадии находятся переговоры с рядом других зарубежных авиакомпаний", - отметили в госкорпорации, отвечая на вопрос о переговорах по возможному переводу других зарубежных авиакомпаний на "Леонардо".
"Леонардо" уже внедрена более чем в 50 российских авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.
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