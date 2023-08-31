https://ria.ru/20230831/putevka-1893359010.html

С 1 сентября для туроператоров по выезду заработает электронная путевка

С 1 сентября для туроператоров по выезду заработает электронная путевка - РИА Новости, 31.08.2023

С 1 сентября для туроператоров по выезду заработает электронная путевка

Срок начала ответственности для туроператоров выездного туризма за невнесение данных в систему "Электронная путевка" могут вновь перенести, но уже на 15 ноября, РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:16

2023-08-31T13:16

2023-08-31T13:28

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Срок начала ответственности для туроператоров выездного туризма за невнесение данных в систему "Электронная путевка" могут вновь перенести, но уже на 15 ноября, хотя на данный момент они должны это делать с 1 сентября, следует из сообщения Российского союза туриндустрии (РСТ). При этом руководитель комитета РСТ по правовым вопросам, основатель юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов напомнил, что срок наступления ответственности для выездных туроператоров уже переносился – с 1 сентября 2022 года на 1 сентября 2023. "Отсрочка до 1 марта 2024 года, которую ранее предлагало Минэкономразвития, до сих пор не принята. А значит, участники рынка должны выполнять вступающий в силу норматив", – сказал эксперт. Впрочем, некоторая отсрочка ещё возможна. "По нашей информации, наступление ответственности для туроператоров за непередачу данных в систему может быть перенесено на 15 ноября. Турбизнесу таким образом дадут срок на тестирование системы", – сказал президент РСТ Илья Уманский, слова которого также привели в сообщении. Мохов со своей стороны считает, что перенос сроков на два-три месяца не меняет ситуацию принципиально. "Вопрос с электронной путевкой из юридической плоскости переходит в чисто техническую. Это означает, что туроператорам, которые планировали передавать данные в автоматическом режиме, сейчас надо активизировать усилия по подключению к системе", – сказал Мохов. Минэкономразвития РФ в середине августа предложило перенести обязательное внесение сведений в единую информационную систему электронных путевок для туроператоров по выездному туризму на полгода - с 1 сентября 2023 года на 1 марта 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Но на данный момент это постановление не было подписано.Закон об электронной путевке заработал в России 1 сентября 2022 года, при этом на первом этапе туроператоры начали передавать данные в единую систему в добровольном порядке. Но с наступлением срока начала обязательной передачи данных за отказ от этого турбизнес будут привлекать к ответственности. Так, для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма этот срок должен начаться с 1 сентября 2024 года, а для турбизнеса в сфере выездного туризма - годом ранее, то есть уже с завтрашнего дня, 1 сентября.

https://ria.ru/20230830/turtsiya-1893166537.html

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новости - туризм, туризм, туристы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский союз туриндустрии (рст)