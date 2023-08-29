https://ria.ru/20230829/turizm-1892943227.html

Ежегодный базовый бюджет туризма составит 48 миллиардов рублей

Ежегодный базовый бюджет туризма составит 48 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.08.2023

Ежегодный базовый бюджет туризма составит 48 миллиардов рублей

Ежегодно отрасль туризма будет получать из госбюджета порядка 48 миллиардов рублей - таков будет "базовый бюджет", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:25

2023-08-29T16:25

2023-08-29T16:25

туризм

россия

дмитрий чернышенко

новости - туризм

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ежегодно отрасль туризма будет получать из госбюджета порядка 48 миллиардов рублей - таков будет "базовый бюджет", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России. "Сегодня принято решение, что 48 миллиардов (рублей - ред.) – это будет ежегодный базовый бюджет туризма", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера. Также он уточнил, что на реализацию задач туристического нацпроекта в 2021-2023 годах было направлено свыше 150 миллиардов рублей средств федерального бюджета.

https://ria.ru/20230826/turizm-1892361680.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм