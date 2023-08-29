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Ежегодный базовый бюджет туризма составит 48 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.08.2023
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Туризм
 
16:25 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/turizm-1892943227.html
Ежегодный базовый бюджет туризма составит 48 миллиардов рублей
Ежегодный базовый бюджет туризма составит 48 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.08.2023
Ежегодный базовый бюджет туризма составит 48 миллиардов рублей
Ежегодно отрасль туризма будет получать из госбюджета порядка 48 миллиардов рублей - таков будет "базовый бюджет", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:25
2023-08-29T16:25
туризм
россия
дмитрий чернышенко
новости - туризм
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ежегодно отрасль туризма будет получать из госбюджета порядка 48 миллиардов рублей - таков будет "базовый бюджет", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России. "Сегодня принято решение, что 48 миллиардов (рублей - ред.) – это будет ежегодный базовый бюджет туризма", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера. Также он уточнил, что на реализацию задач туристического нацпроекта в 2021-2023 годах было направлено свыше 150 миллиардов рублей средств федерального бюджета.
https://ria.ru/20230826/turizm-1892361680.html
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россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм
Туризм, Россия, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм
Ежегодный базовый бюджет туризма составит 48 миллиардов рублей

Чернышенко: туротрасль будет ежегодно получать 48 миллиардов рублей из бюджета

© РИА Новости / Елена ГромоваНабережная в Самаре
Набережная в Самаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Елена Громова
Набережная в Самаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ежегодно отрасль туризма будет получать из госбюджета порядка 48 миллиардов рублей - таков будет "базовый бюджет", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России.
"Сегодня принято решение, что 48 миллиардов (рублей - ред.) – это будет ежегодный базовый бюджет туризма", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера.
Также он уточнил, что на реализацию задач туристического нацпроекта в 2021-2023 годах было направлено свыше 150 миллиардов рублей средств федерального бюджета.
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