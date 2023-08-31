Рейтинг@Mail.ru
Иностранцы оформили более 30 тысяч электронных виз в Россию за месяц - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:36 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/mid-1893421990.html
Иностранцы оформили более 30 тысяч электронных виз в Россию за месяц
Иностранцы оформили более 30 тысяч электронных виз в Россию за месяц - РИА Новости, 31.08.2023
Иностранцы оформили более 30 тысяч электронных виз в Россию за месяц
Иностранные граждане оформили более 30 тысяч электронных виз за первый неполный месяц работы системы выдачи единых электронных виз (ЕЭВ), при этом отказы... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:36
2023-08-31T16:36
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
визы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9d80842de9409bd958fb34b5b956779.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Иностранные граждане оформили более 30 тысяч электронных виз за первый неполный месяц работы системы выдачи единых электронных виз (ЕЭВ), при этом отказы получили всего 24 иностранца, сообщил консульский департамент МИД РФ. "В рейтинге стран, где электронная виза пользуется наибольшей популярностью, лидируют Китай, Эстония, Индия, Германия и Турция", – говорится в сообщении департамента. Около 14 тысяч иностранцев уже успели воспользоваться оформленными визами, указали в МИД. Большая часть из них прибывала в московские аэропорты, а также аэропорт Пулково, погранпункты в Ивангороде и Приморском крае. "При том что уже оформлено 30 тысяч ЕЭВ, отказы получили лишь 24 иностранца. Таким образом, доля отказов не превышает 0,08 процента," – подчеркнули в департаменте. Как отметили в российском МИД, зачастую заявители делают ошибки при заполнении данных, прикладывают некачественные фотографии или сканы паспорта. Такие заявления возвращаются на доработку с возможностью исправить ошибки и без дополнительной оплаты повторно подать заявку, указали в ведомстве. Там отметили, что принципиальными сдерживающими факторами для наращивания объемов въездного туризма на данном этапе по-прежнему являются сложная и дорогая транспортная логистика для туристов из тех стран, с которыми отсутствует прямое авиасообщение, а также невозможность использования на территории России банковских карт, выпущенных за рубежом. По мере решения этих вопросов и дальнейшего развития туристической инфраструктуры спрос на электронные визы возрастет кратно, заявили в российском МИД. "Одновременно отмечаем, что всего за первые восемь месяцев 2023 года в загранучреждениях системы МИД России иностранцам было выдано более 580 тысяч "традиционных" виз на бланках, вклеиваемых в паспорта (за первое полугодие – 380 тысяч)", – добавили в департаменте. Ранее гендиректор туроператора "Тари Тур" рассказала о том, что после запуска электронных виз в РФ иностранные туристы сталкиваются с техническими сложностями, из-за которых 7 из 11 иностранцев не могут ее получить. Если технические проблемы будут решены, турпоток в страну из Китая, Турции и Индии к Новому году увеличится.
https://ria.ru/20230830/vizy-1893182797.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08c49a85d65a8321d62cf1e7e18ff6ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, визы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Визы, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Иностранцы оформили более 30 тысяч электронных виз в Россию за месяц

МИД: после запуска электронной визы выдано более 30 тысяч разрешений на въезд

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Иностранные граждане оформили более 30 тысяч электронных виз за первый неполный месяц работы системы выдачи единых электронных виз (ЕЭВ), при этом отказы получили всего 24 иностранца, сообщил консульский департамент МИД РФ.
«
"В рейтинге стран, где электронная виза пользуется наибольшей популярностью, лидируют Китай, Эстония, Индия, Германия и Турция", – говорится в сообщении департамента.
Около 14 тысяч иностранцев уже успели воспользоваться оформленными визами, указали в МИД. Большая часть из них прибывала в московские аэропорты, а также аэропорт Пулково, погранпункты в Ивангороде и Приморском крае.
"При том что уже оформлено 30 тысяч ЕЭВ, отказы получили лишь 24 иностранца. Таким образом, доля отказов не превышает 0,08 процента," – подчеркнули в департаменте.
Как отметили в российском МИД, зачастую заявители делают ошибки при заполнении данных, прикладывают некачественные фотографии или сканы паспорта. Такие заявления возвращаются на доработку с возможностью исправить ошибки и без дополнительной оплаты повторно подать заявку, указали в ведомстве.
Там отметили, что принципиальными сдерживающими факторами для наращивания объемов въездного туризма на данном этапе по-прежнему являются сложная и дорогая транспортная логистика для туристов из тех стран, с которыми отсутствует прямое авиасообщение, а также невозможность использования на территории России банковских карт, выпущенных за рубежом.
По мере решения этих вопросов и дальнейшего развития туристической инфраструктуры спрос на электронные визы возрастет кратно, заявили в российском МИД.
«
"Одновременно отмечаем, что всего за первые восемь месяцев 2023 года в загранучреждениях системы МИД России иностранцам было выдано более 580 тысяч "традиционных" виз на бланках, вклеиваемых в паспорта (за первое полугодие – 380 тысяч)", – добавили в департаменте.
Ранее гендиректор туроператора "Тари Тур" рассказала о том, что после запуска электронных виз в РФ иностранные туристы сталкиваются с техническими сложностями, из-за которых 7 из 11 иностранцев не могут ее получить. Если технические проблемы будут решены, турпоток в страну из Китая, Турции и Индии к Новому году увеличится.
Визовый центр компании VFS Global в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Туроператор: иностранцам технически трудно получить электронные визы России
Вчера, 15:18
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыВизыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала