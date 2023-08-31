https://ria.ru/20230831/mid-1893421990.html

Иностранцы оформили более 30 тысяч электронных виз в Россию за месяц

Иностранцы оформили более 30 тысяч электронных виз в Россию за месяц - РИА Новости, 31.08.2023

Иностранцы оформили более 30 тысяч электронных виз в Россию за месяц

Иностранные граждане оформили более 30 тысяч электронных виз за первый неполный месяц работы системы выдачи единых электронных виз (ЕЭВ), при этом отказы... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:36

2023-08-31T16:36

2023-08-31T16:36

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Иностранные граждане оформили более 30 тысяч электронных виз за первый неполный месяц работы системы выдачи единых электронных виз (ЕЭВ), при этом отказы получили всего 24 иностранца, сообщил консульский департамент МИД РФ. "В рейтинге стран, где электронная виза пользуется наибольшей популярностью, лидируют Китай, Эстония, Индия, Германия и Турция", – говорится в сообщении департамента. Около 14 тысяч иностранцев уже успели воспользоваться оформленными визами, указали в МИД. Большая часть из них прибывала в московские аэропорты, а также аэропорт Пулково, погранпункты в Ивангороде и Приморском крае. "При том что уже оформлено 30 тысяч ЕЭВ, отказы получили лишь 24 иностранца. Таким образом, доля отказов не превышает 0,08 процента," – подчеркнули в департаменте. Как отметили в российском МИД, зачастую заявители делают ошибки при заполнении данных, прикладывают некачественные фотографии или сканы паспорта. Такие заявления возвращаются на доработку с возможностью исправить ошибки и без дополнительной оплаты повторно подать заявку, указали в ведомстве. Там отметили, что принципиальными сдерживающими факторами для наращивания объемов въездного туризма на данном этапе по-прежнему являются сложная и дорогая транспортная логистика для туристов из тех стран, с которыми отсутствует прямое авиасообщение, а также невозможность использования на территории России банковских карт, выпущенных за рубежом. По мере решения этих вопросов и дальнейшего развития туристической инфраструктуры спрос на электронные визы возрастет кратно, заявили в российском МИД. "Одновременно отмечаем, что всего за первые восемь месяцев 2023 года в загранучреждениях системы МИД России иностранцам было выдано более 580 тысяч "традиционных" виз на бланках, вклеиваемых в паспорта (за первое полугодие – 380 тысяч)", – добавили в департаменте. Ранее гендиректор туроператора "Тари Тур" рассказала о том, что после запуска электронных виз в РФ иностранные туристы сталкиваются с техническими сложностями, из-за которых 7 из 11 иностранцев не могут ее получить. Если технические проблемы будут решены, турпоток в страну из Китая, Турции и Индии к Новому году увеличится.

https://ria.ru/20230830/vizy-1893182797.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, визы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)