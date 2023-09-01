https://ria.ru/20230901/poezda-1893526036.html

В России вступили в силу новые правила для пассажиров поездов

В России вступили в силу новые правила для пассажиров поездов - РИА Новости, 01.09.2023

В России вступили в силу новые правила для пассажиров поездов

Новые правила для пассажиров российских поездов, в том числе дающие право путешественникам с верхних полок законно поесть на нижних и запрещающие играть на... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T00:05

2023-09-01T00:05

2023-09-01T10:26

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

россия

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новые правила для пассажиров российских поездов, в том числе дающие право путешественникам с верхних полок законно поесть на нижних и запрещающие играть на музыкальных инструментах, вступили в силу. Этот документ регламентирует в России перевозки по железной дороге. Его обновленная версия, подготовленная Минтрансом РФ, заработала 1 сентября 2023 года. Рассказываем, какие изменения появились. Нашумевшим новшеством стало закрепление в документе законного права пассажиров поездов дальнего следования с верхних полок садиться на нижние для завтрака, обеда и ужина. Ранее это не было четко прописано. Теперь по требованию проводника пассажир с нижней полки обязан предоставить место у столика путешественнику с верхней утром (с 7.00 до 10.00) и вечером (с 19.00 до 21.00) - не дольше, чем на 30 минут, в обед (с 12.00 до 15.00) – максимум на один час. В "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД), которая осуществляет почти все перевозки в поездах дальнего следования в России, РИА Новости сообщали, что этот пункт правил позволяет проводнику законно требовать пустить путешественника с верхней полки за столик, а ехать попутчики, как и прежде, должны на месте, указанном в билете. То есть, поясняли в компании, проводники получат правовую основу, чтобы использовать ее в урегулировании споров между пассажирами. ФПК просила своих пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу, а также относиться к соседям по полкам с пониманием и уважением. Гендиректор компании Владимир Пястолов в интервью РИА Новости говорил, что компания не планирует менять ценовую политику в поездах с вступлением в силу правил по еде для пассажиров нижних полок. Билеты и документыНовые правила конкретизируют также список документов, по которым можно купить билет. Среди них, в том числе, указаны: паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт иностранного гражданина, временное удостоверение личности гражданина РФ, свидетельство о рождении, справка об освобождении из мест лишения свободы и другие. Урегулирована в документе и ситуация покупки билета, если истек срок действия паспорта или свидетельства о рождении. Теперь четко прописано, что в течение 90 дней эти документы можно использовать для покупки билета. При этом новые правила для железнодорожных пассажиров сохранят право садиться в поезд с двумя ошибками в билете. Если их больше - придется переоформить поездку, сообщали РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании". Так, по-прежнему может быть не более одной ошибки в фамилии, имени или отчестве пассажира и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность. Без шума и пылиПассажиры в электричках и поездах дальнего следования зачастую хотят спокойной дороги, но бывает, что непрошенные музыканты нарушают покой. Новыми правилами запрещается играть в поездах на музыкальных инструментах, включать звук через колонку и петь в микрофон. В документе это называется "средствами звукоусиления". Исключением специально прописаны слуховые аппараты и наушники. Касается пункт как поездов дальнего следования, так и электричек. То есть сыграть на баяне или гитаре в электричке с сегодняшнего дня считается нарушением. Есть и строка, которая касается одежды. Она звучит так: "На инфраструктуре и в поездах не допускается … нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров". Этот пункт также относится к поездам дальнего следования и электричкам, так как находится в разделе "Общие положения". Для безопасностиПеред тем как попасть в поезд, пассажиры проходят досмотр на входе в вокзал. В новые правила включено положение об обязанности граждан соблюдать требования транспортной безопасности. "Лица, отказавшиеся при входе на объекты пассажирской инфраструктуры проходить досмотр, на них просто не допускаются", - цитировали правила РЖД. Уточняют правила и аспект в части перевозки животных. Так, мелкие собаки без клетки или контейнера могут перевозиться только по правилам для крупных собак. "То есть на полу отдельного купе, в котором они перевозятся, в намордниках, с поводком и под контролем владельца", - уточняли РЖД. Также закреплен запрет на высадку из поезда безбилетного пассажира без взрослых младше 16 лет. Контролеры или сотрудники поездной бригады обязаны передать его представителям органов внутренних дел. Документ содержит еще ряд уточнений и изменений. Его полный текст размещен, в том числе, на сайте РЖД.

https://ria.ru/20230831/rzhd-1893297953.html

https://ria.ru/20230831/bilet-1893296011.html

https://ria.ru/20230831/bilety-1893293301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, россия, новости - туризм