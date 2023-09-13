https://ria.ru/20230913/udostoverenie-1896100479.html

Временное удостоверение личности: в каких случаях выдается, где оформить

Временное удостоверение личности при замене паспорта: как получить, где выдается и сроки

Временное удостоверение личности: в каких случаях выдается, где оформить

Основным документом для подтверждения личности гражданина РФ является паспорт. Но если паспорт требует замены, то вместо него можно оформить временное... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:57

2023-09-13T14:57

2023-09-13T17:30

россия

паспорт

общество

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Основным документом для подтверждения личности гражданина РФ является паспорт. Но если паспорт требует замены, то вместо него можно оформить временное удостоверение личности. Как получить такое удостоверение и сколько оно действует, - в материале РИА Новости.Временное удостоверение личностиВременное удостоверение личности - это официальный документ, который в определенных ситуациях является альтернативой паспорту и выполняет ту же функцию - помогает подтвердить личность своего обладателя в случае, если по уважительной причине основной документ отсутствует.Выданное на время удостоверение личности может пригодиться гражданину при различных обстоятельствах. Например, для того, чтобы устроиться на новую работу, получить пенсию, приобрести билеты в поездках по стране и прочее.Форма документа закреплена приложением №6 к Приказу МВД России от 16.11.2020 №773.Когда выдаютВременное удостоверение личности выдается по желанию самого гражданина в том случае, если по той или иной причине основной документ (паспорт гражданина РФ) отсутствует. Например, его нужно заменить либо он был утерян (особенно, если это произошло в другом городе или регионе и человеку необходимо добраться домой).Замена паспортаСуществует целый ряд жизненных случаев, когда паспорт необходимо заменить. Например, если гражданину исполнилось 20 или 45 лет, ему пришлось сменить имя, отчество или фамилию, если в предыдущем документе была обнаружена ошибка и подобное.На срок, в течение которого гражданину будут оформлять новый паспорт, он имеет право получить временное удостоверение личности. Все, что для этого потребуется - соответствующее заявление и одна дополнительная фотография.Утеря паспортаОбнаружив пропажу паспорта, необходимо обратиться в ближайшее отделение МВД и подать заявление, в котором нужно указать основные реквизиты утерянного документа, а также причины и обстоятельства, при которых паспорт был потерян (или украден).Подтверждением того, что заявление принято полицией, служит специальный талон-уведомление, который поможет человеку избежать возможных проблем в будущем (например, если пропавший или украденный документ кто-то захочет использовать в незаконных целях). После этого гражданин должен подать заявление и пакет нужных документов для восстановления паспорта, а также по желанию - оформить временное удостоверение.Нужно помнить, что для получения нового паспорта взамен утерянного придется оплатить госпошлину, размер которой составляет полторы тысячи рублей. Помимо этого в том случае, если будет доказано, что к потере документа привело его небрежное хранение, на гражданина может быть наложен штраф (либо предупреждение).Как ограничивает в правахНесмотря на то, что временное удостоверение личности в определенных ситуациях может служить альтернативой паспорту, оно все же не является его полноценным аналогом. Например, такое удостоверение не может служить документом, удостоверяющим личность человека во время поездок за границу, так как имеет законную силу лишь на территории РФ.Также без паспорта, но с временным удостоверением на руках, гражданин не сможет вступить в законный брак, оформить регистрацию по месту жительства и так далее.Срок действияВременное удостоверение личности выдается на определенный срок. Период его действия никак не может быть меньше того, что необходим для получения основного документа.“В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.07.2021 N 1205 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 828 и признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации", срок оформления паспорта составляет 5 рабочих дней вне зависимости от места обращения”, - говорит ведущий юрист Европейской юридической службы Валентин Лупу.Также в Приказе МВД России от 16.11.2020 №773 прописано, что в том случае, если гражданин лишился паспорта за пределами своего родного региона, то “временное удостоверение личности без заведения дела об утрате (похищении) паспорта выдается гражданину для проезда его к месту жительства на срок до 10 календарных дней. Повторная выдача временного удостоверения личности не производится”.Можно ли продлитьПродление срока действия временного удостоверения личности в законодательстве не предусмотрено, однако на практике такая возможность у россиян все же имеется. Например, на это можно рассчитывать в том случае, если по истечении “срока годности” временного удостоверения основной паспорт по той или иной причине оказался не готов.Как и где получить временное удостоверение личностиОформлением и выдачей временных удостоверений личности (как и любых иных документов, которые нужны для подтверждения личности человека) занимается отделение по вопросам миграции МВД России.“Отдельно услуги по выдаче временного удостоверения личности нет. Этот документ выдается при подаче заявления о выдаче или замене паспорта в ОВМ МВД России”, - отмечает Валентин Лупу.- Записаться в МВД можно через портал Госуслуг. Найти необходимое подразделение можно на официальном сайте МВД РФ, - говорит доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.Куда обращатьсяПолучить временное удостоверение можно только при личном визите в нужное подразделение местного МВД и после тщательной проверки личности обратившегося. Нужно отметить, что этот документ выдается человеку абсолютно бесплатно: госпошлину придется заплатить лишь за оформление самого паспорта.Документы и фотоДля оформления временного удостоверения личности понадобится одна фотография размером 35*45 мм, аналогичная той, что предоставляется для нового паспорта. Такая фотография может быть как цветной, так и черно-белой. Лицо гражданина на ней должно быть представлено в анфас, без головного убора, а если человек постоянно носит очки, то и на фотографии ему следует быть в очках.Для того, чтобы получить документ, нужно поставить соответствующую отметку на бланке заявления о выдаче или замене паспорта.Сколько делаетсяУдостоверение выдается гражданину РФ прямо в день обращения.

https://ria.ru/20220318/pasport-1778868018.html

https://ria.ru/20230830/svidetelstvo-1893273719.html

https://ria.ru/20230824/doverennost-1892071248.html

https://ria.ru/20230911/poezda-1895040225.html

https://ria.ru/20230907/spravka-1894728107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, паспорт, общество