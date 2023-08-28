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Авиакомпания "Россия" запустит ежедневные рейсы из Петербурга в Дубай
Авиакомпания "Россия" запустит ежедневные рейсы из Петербурга в Дубай - РИА Новости, 28.08.2023
Авиакомпания "Россия" запустит ежедневные рейсы из Петербурга в Дубай
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 сентября запускает прямые ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай, сообщила компания. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:46
2023-08-28T19:46
2023-08-28T19:46
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аэрофлот
пулково (аэропорт)
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новости - туризм
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 сентября запускает прямые ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай, сообщила компания. "Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") будет выполнять прямые ежедневные рейсы Санкт-Петербург - Дубай с 30 сентября. Полетная программа из Северо-Западного авиатранспортного узла возобновляется с началом бархатного сезона в Объединенных Арабских Эмиратах", - говорится в сообщении. Самолеты по маршруту Санкт-Петербург - Дубай будут следовать по следующему расписанию: по понедельникам вылет SU/FV6911 в 11.00, прилет в 18.10; в остальные дни вылет SU/FV6909 в 9.20, прилет в Дубай в 16.30. По маршруту Дубай - Санкт-Петербург по понедельникам рейс SU/FV6912 будет начинаться в 19.10 и завершаться в 0.25 следующего дня. В остальные дни вылет SU/FV6910 будет в 17.30, прилет - в 22.45. Полеты по маршруту Санкт-Петербург – Дубай будут выполняться на Airbus 319. Рейсы из Пулково запланированы в международный аэропорт Аль-Мактум (DWC).
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санкт-петербург, аэрофлот, пулково (аэропорт), дубай, новости - туризм
Туризм, Санкт-Петербург, Аэрофлот, Пулково (аэропорт), Дубай, Новости - Туризм
Авиакомпания "Россия" запустит ежедневные рейсы из Петербурга в Дубай
Авиакомпания "Россия" с 30 сентября запустит ежедневные рейсы Петербург — Дубай