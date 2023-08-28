https://ria.ru/20230828/reysy-1892774547.html

Авиакомпания "Россия" запустит ежедневные рейсы из Петербурга в Дубай

Авиакомпания "Россия" запустит ежедневные рейсы из Петербурга в Дубай - РИА Новости, 28.08.2023

Авиакомпания "Россия" запустит ежедневные рейсы из Петербурга в Дубай

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 сентября запускает прямые ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай, сообщила компания. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:46

2023-08-28T19:46

2023-08-28T19:46

туризм

санкт-петербург

аэрофлот

пулково (аэропорт)

дубай

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151276/81/1512768158_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_2dcf589283eb80ac432519276913a28a.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 сентября запускает прямые ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай, сообщила компания. "Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") будет выполнять прямые ежедневные рейсы Санкт-Петербург - Дубай с 30 сентября. Полетная программа из Северо-Западного авиатранспортного узла возобновляется с началом бархатного сезона в Объединенных Арабских Эмиратах", - говорится в сообщении. Самолеты по маршруту Санкт-Петербург - Дубай будут следовать по следующему расписанию: по понедельникам вылет SU/FV6911 в 11.00, прилет в 18.10; в остальные дни вылет SU/FV6909 в 9.20, прилет в Дубай в 16.30. По маршруту Дубай - Санкт-Петербург по понедельникам рейс SU/FV6912 будет начинаться в 19.10 и завершаться в 0.25 следующего дня. В остальные дни вылет SU/FV6910 будет в 17.30, прилет - в 22.45. Полеты по маршруту Санкт-Петербург – Дубай будут выполняться на Airbus 319. Рейсы из Пулково запланированы в международный аэропорт Аль-Мактум (DWC).

https://ria.ru/20230814/reys-1889930762.html

санкт-петербург

дубай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, аэрофлот, пулково (аэропорт), дубай, новости - туризм