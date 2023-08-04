Рейтинг@Mail.ru
Случаи взрыва газа в жилых домах в России в 2023 году - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html
Случаи взрыва газа в жилых домах в России в 2023 году
Случаи взрыва газа в жилых домах в России в 2023 году - РИА Новости, 04.08.2023
Случаи взрыва газа в жилых домах в России в 2023 году
в городе Канске Красноярского края в пятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ. Известно, что взрыв произошел во время замены трубопровода. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:25
2023-08-04T16:25
справки
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888230358_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_dd3186e7d3318b215268fee45fd0d968.jpg
20234 августа в городе Канске Красноярского края в пятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ. Известно, что взрыв произошел во время замены трубопровода. Наружные стены дома целы, разрушены внутренние перегородки, окна и двери квартир. Двести человек, включая 20 детей, были эвакуированы после взрыва, пожар был ликвидирован на площади 30 квадратов. После взрыва к медикам обратились 11 человек, семерым из них потребовалась госпитализация.25 июля в Нижнекамске в Татарстане в жилом доме произошел взрыв газа. Спасатели вывели девять человек, в том числе одного ребенка, 15 человек эвакуировались самостоятельно. В результате ЧП пострадали два человека, один из них позже скончался. 14 июня в пермском Красновишерске в многоквартирном доме произошел взрыв газа. В результате инцидента сломались стекла в окнах, произошло частичное разрушение перегородки между квартирами, обгорели стены, также огнем были повреждены домашние вещи. До приезда спасателей из дома эвакуировались 60 жильцов, в том числе пятеро детей. Еще двоих человек спустили с четвертого этажа по автолестнице пожарные. Пострадал один человек. 24 мая в Краснодаре на последнем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Клинической произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия возник пожар на площади 150 квадратных метров, который был локализован, а позже полностью потушен. Эвакуированы 56 человек. Пострадала одна женщина. 11 мая в сельском поселении Нижние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме. После взрыва произошло возгорание домовладения. В результате ЧП пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадавших доставили в больницу.28 апреля в Элисте в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газа. Пострадавших и повреждений дома нет. 15 апреля в Ангарске Иркутской области в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газа без последующего горения. В результате ЧП выбило окна, несущие конструкции здания не повреждены. Пострадавших нет. 9 марта в поселке Антипиха под Читой в пятиэтажном жилом доме на улице Боровая произошел взрыв бытового газа. Два этажа здания получили повреждения. В результате ЧП пострадали два человека, восемь человек были спасены.27 февраля в Ульяновске произошел взрыв бытового газа в четырехкомнатной квартире на пятом этаже дома на улице Ефремова. В квартире снесло межкомнатную перегородку, были выбиты окна и двери. В результате ЧП пострадал мужчина, а также пожилая женщина, проходившая мимо по улице в момент инцидента.9 февраля в Новосибирске в жилом пятиэтажном доме на улице Линейной в результате взрыва газа произошло частичное обрушение двух подъездов. Разрушены около 30 квартир. Погибли 15 человек. Спасатели достали живыми из-под завалов 14 человек, включая ребенка, из них девять с разной степенью травм были госпитализированы. Десятки человек были эвакуированы.7 февраля в городе Ефремов Тульской области произошел взрыв газа в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме по улице Химиков. В результате взрыва обрушился первый подъезд. Погибли восемь человек, в том числе маленький ребенок.13 января во Владикавказе в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице 50 лет Октября взорвался газ. В результате возник пожар на кухне на площади 0,5 квадратных метра, также была выбита входная дверь и окно квартиры. В результате ЧП пострадавших нет. По словам соседей, в квартире никто не проживал, соседние квартиры не пострадали.10 января в подмосковной Коломне произошел взрыв газа на первом этаже квартиры, расположенной в селе Непецино. Находившийся в помещении мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован, в квартире также выбило окна. Со слов пострадавшего, он чувствовал запах газа в квартире, но все равно решил зажечь плиту и произошел хлопок.8 января в Хасавюрте (Дагестан) на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 произошел взрыв газа с последующим возгоранием. По данным мэрии Хасавюрта, пять человек пострадали, в том числе ребенок, двое из них были госпитализированы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888230358_10:0:610:450_1920x0_80_0_0_e740542e29c1e35df3645a90edfbc8db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Справки, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Случаи взрыва газа в жилых домах в России в 2023 году

CC BY 4.0 / ГУ МЧС по Красноярскому краю / На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
CC BY 4.0 / ГУ МЧС по Красноярскому краю /
Читать ria.ru в

2023

4 августа в городе Канске Красноярского края в пятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ. Известно, что взрыв произошел во время замены трубопровода.
Наружные стены дома целы, разрушены внутренние перегородки, окна и двери квартир. Двести человек, включая 20 детей, были эвакуированы после взрыва, пожар был ликвидирован на площади 30 квадратов. После взрыва к медикам обратились 11 человек, семерым из них потребовалась госпитализация.
25 июля в Нижнекамске в Татарстане в жилом доме произошел взрыв газа. Спасатели вывели девять человек, в том числе одного ребенка, 15 человек эвакуировались самостоятельно. В результате ЧП пострадали два человека, один из них позже скончался.
14 июня в пермском Красновишерске в многоквартирном доме произошел взрыв газа. В результате инцидента сломались стекла в окнах, произошло частичное разрушение перегородки между квартирами, обгорели стены, также огнем были повреждены домашние вещи. До приезда спасателей из дома эвакуировались 60 жильцов, в том числе пятеро детей. Еще двоих человек спустили с четвертого этажа по автолестнице пожарные. Пострадал один человек.
24 мая в Краснодаре на последнем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Клинической произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия возник пожар на площади 150 квадратных метров, который был локализован, а позже полностью потушен. Эвакуированы 56 человек. Пострадала одна женщина.
11 мая в сельском поселении Нижние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме. После взрыва произошло возгорание домовладения. В результате ЧП пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадавших доставили в больницу.
28 апреля в Элисте в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газа. Пострадавших и повреждений дома нет.
15 апреля в Ангарске Иркутской области в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газа без последующего горения. В результате ЧП выбило окна, несущие конструкции здания не повреждены. Пострадавших нет.
9 марта в поселке Антипиха под Читой в пятиэтажном жилом доме на улице Боровая произошел взрыв бытового газа. Два этажа здания получили повреждения. В результате ЧП пострадали два человека, восемь человек были спасены.
27 февраля в Ульяновске произошел взрыв бытового газа в четырехкомнатной квартире на пятом этаже дома на улице Ефремова. В квартире снесло межкомнатную перегородку, были выбиты окна и двери. В результате ЧП пострадал мужчина, а также пожилая женщина, проходившая мимо по улице в момент инцидента.
9 февраля в Новосибирске в жилом пятиэтажном доме на улице Линейной в результате взрыва газа произошло частичное обрушение двух подъездов. Разрушены около 30 квартир. Погибли 15 человек. Спасатели достали живыми из-под завалов 14 человек, включая ребенка, из них девять с разной степенью травм были госпитализированы. Десятки человек были эвакуированы.
7 февраля в городе Ефремов Тульской области произошел взрыв газа в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме по улице Химиков. В результате взрыва обрушился первый подъезд. Погибли восемь человек, в том числе маленький ребенок.
13 января во Владикавказе в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице 50 лет Октября взорвался газ. В результате возник пожар на кухне на площади 0,5 квадратных метра, также была выбита входная дверь и окно квартиры. В результате ЧП пострадавших нет. По словам соседей, в квартире никто не проживал, соседние квартиры не пострадали.
10 января в подмосковной Коломне произошел взрыв газа на первом этаже квартиры, расположенной в селе Непецино. Находившийся в помещении мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован, в квартире также выбило окна. Со слов пострадавшего, он чувствовал запах газа в квартире, но все равно решил зажечь плиту и произошел хлопок.
8 января в Хасавюрте (Дагестан) на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 произошел взрыв газа с последующим возгоранием. По данным мэрии Хасавюрта, пять человек пострадали, в том числе ребенок, двое из них были госпитализированы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала