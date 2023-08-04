https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html

Случаи взрыва газа в жилых домах в России в 2023 году

Случаи взрыва газа в жилых домах в России в 2023 году - РИА Новости, 04.08.2023

Случаи взрыва газа в жилых домах в России в 2023 году

в городе Канске Красноярского края в пятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ. Известно, что взрыв произошел во время замены трубопровода. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:25

2023-08-04T16:25

2023-08-04T16:25

справки

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888230358_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_dd3186e7d3318b215268fee45fd0d968.jpg

20234 августа в городе Канске Красноярского края в пятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ. Известно, что взрыв произошел во время замены трубопровода. Наружные стены дома целы, разрушены внутренние перегородки, окна и двери квартир. Двести человек, включая 20 детей, были эвакуированы после взрыва, пожар был ликвидирован на площади 30 квадратов. После взрыва к медикам обратились 11 человек, семерым из них потребовалась госпитализация.25 июля в Нижнекамске в Татарстане в жилом доме произошел взрыв газа. Спасатели вывели девять человек, в том числе одного ребенка, 15 человек эвакуировались самостоятельно. В результате ЧП пострадали два человека, один из них позже скончался. 14 июня в пермском Красновишерске в многоквартирном доме произошел взрыв газа. В результате инцидента сломались стекла в окнах, произошло частичное разрушение перегородки между квартирами, обгорели стены, также огнем были повреждены домашние вещи. До приезда спасателей из дома эвакуировались 60 жильцов, в том числе пятеро детей. Еще двоих человек спустили с четвертого этажа по автолестнице пожарные. Пострадал один человек. 24 мая в Краснодаре на последнем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Клинической произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия возник пожар на площади 150 квадратных метров, который был локализован, а позже полностью потушен. Эвакуированы 56 человек. Пострадала одна женщина. 11 мая в сельском поселении Нижние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме. После взрыва произошло возгорание домовладения. В результате ЧП пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадавших доставили в больницу.28 апреля в Элисте в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газа. Пострадавших и повреждений дома нет. 15 апреля в Ангарске Иркутской области в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газа без последующего горения. В результате ЧП выбило окна, несущие конструкции здания не повреждены. Пострадавших нет. 9 марта в поселке Антипиха под Читой в пятиэтажном жилом доме на улице Боровая произошел взрыв бытового газа. Два этажа здания получили повреждения. В результате ЧП пострадали два человека, восемь человек были спасены.27 февраля в Ульяновске произошел взрыв бытового газа в четырехкомнатной квартире на пятом этаже дома на улице Ефремова. В квартире снесло межкомнатную перегородку, были выбиты окна и двери. В результате ЧП пострадал мужчина, а также пожилая женщина, проходившая мимо по улице в момент инцидента.9 февраля в Новосибирске в жилом пятиэтажном доме на улице Линейной в результате взрыва газа произошло частичное обрушение двух подъездов. Разрушены около 30 квартир. Погибли 15 человек. Спасатели достали живыми из-под завалов 14 человек, включая ребенка, из них девять с разной степенью травм были госпитализированы. Десятки человек были эвакуированы.7 февраля в городе Ефремов Тульской области произошел взрыв газа в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме по улице Химиков. В результате взрыва обрушился первый подъезд. Погибли восемь человек, в том числе маленький ребенок.13 января во Владикавказе в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице 50 лет Октября взорвался газ. В результате возник пожар на кухне на площади 0,5 квадратных метра, также была выбита входная дверь и окно квартиры. В результате ЧП пострадавших нет. По словам соседей, в квартире никто не проживал, соседние квартиры не пострадали.10 января в подмосковной Коломне произошел взрыв газа на первом этаже квартиры, расположенной в селе Непецино. Находившийся в помещении мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован, в квартире также выбило окна. Со слов пострадавшего, он чувствовал запах газа в квартире, но все равно решил зажечь плиту и произошел хлопок.8 января в Хасавюрте (Дагестан) на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 произошел взрыв газа с последующим возгоранием. По данным мэрии Хасавюрта, пять человек пострадали, в том числе ребенок, двое из них были госпитализированы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)