Случаи взрыва газа в жилых домах в России в 2023 году
CC BY 4.0 / ГУ МЧС по Красноярскому краю / На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
2023
4 августа в городе Канске Красноярского края в пятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ. Известно, что взрыв произошел во время замены трубопровода.
Наружные стены дома целы, разрушены внутренние перегородки, окна и двери квартир. Двести человек, включая 20 детей, были эвакуированы после взрыва, пожар был ликвидирован на площади 30 квадратов. После взрыва к медикам обратились 11 человек, семерым из них потребовалась госпитализация.
25 июля в Нижнекамске в Татарстане в жилом доме произошел взрыв газа. Спасатели вывели девять человек, в том числе одного ребенка, 15 человек эвакуировались самостоятельно. В результате ЧП пострадали два человека, один из них позже скончался.
14 июня в пермском Красновишерске в многоквартирном доме произошел взрыв газа. В результате инцидента сломались стекла в окнах, произошло частичное разрушение перегородки между квартирами, обгорели стены, также огнем были повреждены домашние вещи. До приезда спасателей из дома эвакуировались 60 жильцов, в том числе пятеро детей. Еще двоих человек спустили с четвертого этажа по автолестнице пожарные. Пострадал один человек.
24 мая в Краснодаре на последнем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Клинической произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия возник пожар на площади 150 квадратных метров, который был локализован, а позже полностью потушен. Эвакуированы 56 человек. Пострадала одна женщина.
11 мая в сельском поселении Нижние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме. После взрыва произошло возгорание домовладения. В результате ЧП пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадавших доставили в больницу.
28 апреля в Элисте в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газа. Пострадавших и повреждений дома нет.
15 апреля в Ангарске Иркутской области в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газа без последующего горения. В результате ЧП выбило окна, несущие конструкции здания не повреждены. Пострадавших нет.
9 марта в поселке Антипиха под Читой в пятиэтажном жилом доме на улице Боровая произошел взрыв бытового газа. Два этажа здания получили повреждения. В результате ЧП пострадали два человека, восемь человек были спасены.
27 февраля в Ульяновске произошел взрыв бытового газа в четырехкомнатной квартире на пятом этаже дома на улице Ефремова. В квартире снесло межкомнатную перегородку, были выбиты окна и двери. В результате ЧП пострадал мужчина, а также пожилая женщина, проходившая мимо по улице в момент инцидента.
9 февраля в Новосибирске в жилом пятиэтажном доме на улице Линейной в результате взрыва газа произошло частичное обрушение двух подъездов. Разрушены около 30 квартир. Погибли 15 человек. Спасатели достали живыми из-под завалов 14 человек, включая ребенка, из них девять с разной степенью травм были госпитализированы. Десятки человек были эвакуированы.
7 февраля в городе Ефремов Тульской области произошел взрыв газа в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме по улице Химиков. В результате взрыва обрушился первый подъезд. Погибли восемь человек, в том числе маленький ребенок.
13 января во Владикавказе в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице 50 лет Октября взорвался газ. В результате возник пожар на кухне на площади 0,5 квадратных метра, также была выбита входная дверь и окно квартиры. В результате ЧП пострадавших нет. По словам соседей, в квартире никто не проживал, соседние квартиры не пострадали.
10 января в подмосковной Коломне произошел взрыв газа на первом этаже квартиры, расположенной в селе Непецино. Находившийся в помещении мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован, в квартире также выбило окна. Со слов пострадавшего, он чувствовал запах газа в квартире, но все равно решил зажечь плиту и произошел хлопок.
8 января в Хасавюрте (Дагестан) на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 произошел взрыв газа с последующим возгоранием. По данным мэрии Хасавюрта, пять человек пострадали, в том числе ребенок, двое из них были госпитализированы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников