https://ria.ru/20230514/gaz-1871707293.html

В Ингушетии четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В Ингушетии четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме - РИА Новости, 14.05.2023

В Ингушетии четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме

Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T22:12

2023-05-14T22:12

2023-05-14T22:54

происшествия

малгобекский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии, сообщило ГУМЧС РФ по региону."В 20.25 мск в воскресенье поступило сообщение, что в сельском поселении Нижние Ачалуки в Малгобекском районе в частном жилом доме в районе центральной мечети произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате пострадали 4 человека, которых доставили в ЦРБ Малгобекского района", - говорится в сообщении.Отмечается, что после взрыва произошло возгорание домовладения."От главного управления МЧС РФ по Ингушетии привлекались 13 человек и 8 единиц техники", - сообщает ведомство.Региональная прокуратура сообщила, что по данному факту организована проверка. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230514/vzryv-1871665392.html

https://ria.ru/20230514/pozhar-1871692230.html

малгобекский район

россия

республика ингушетия

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происшествия, малгобекский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, республика ингушетия