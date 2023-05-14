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В Ингушетии четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме - РИА Новости, 14.05.2023
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22:12 14.05.2023 (обновлено: 22:54 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/gaz-1871707293.html
В Ингушетии четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В Ингушетии четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме - РИА Новости, 14.05.2023
В Ингушетии четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме
Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T22:12
2023-05-14T22:54
происшествия
малгобекский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии, сообщило ГУМЧС РФ по региону."В 20.25 мск в воскресенье поступило сообщение, что в сельском поселении Нижние Ачалуки в Малгобекском районе в частном жилом доме в районе центральной мечети произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате пострадали 4 человека, которых доставили в ЦРБ Малгобекского района", - говорится в сообщении.Отмечается, что после взрыва произошло возгорание домовладения."От главного управления МЧС РФ по Ингушетии привлекались 13 человек и 8 единиц техники", - сообщает ведомство.Региональная прокуратура сообщила, что по данному факту организована проверка. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230514/vzryv-1871665392.html
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малгобекский район
россия
республика ингушетия
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происшествия, малгобекский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, республика ингушетия
Происшествия, Малгобекский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье, Республика Ингушетия
В Ингушетии четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В Ингушетии четыре человека пострадали при взрыве газа в доме в селе Нижние Ачалуки

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
"В 20.25 мск в воскресенье поступило сообщение, что в сельском поселении Нижние Ачалуки в Малгобекском районе в частном жилом доме в районе центральной мечети произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате пострадали 4 человека, которых доставили в ЦРБ Малгобекского района", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после взрыва произошло возгорание домовладения.
"От главного управления МЧС РФ по Ингушетии привлекались 13 человек и 8 единиц техники", - сообщает ведомство.
Региональная прокуратура сообщила, что по данному факту организована проверка. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заметили в ведомстве.
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ПроисшествияМалгобекский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖильеРеспублика Ингушетия
 
 
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