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В жилом доме в Забайкалье взорвался газ - РИА Новости, 09.03.2023
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09:19 09.03.2023 (обновлено: 11:49 09.03.2023)
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В жилом доме в Забайкалье взорвался газ
В жилом доме в Забайкалье взорвался газ - РИА Новости, 09.03.2023
В жилом доме в Забайкалье взорвался газ
В доме в поселке Антипиха под Читой произошел взрыв бытового газа, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Забайкалью."Произошел взрыв бытового газа... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:19
2023-03-09T11:49
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
забайкальский край
россия
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ЧИТА, 9 мар — РИА Новости. В доме в поселке Антипиха под Читой произошел взрыв бытового газа, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Забайкалью."Произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Боровая", — рассказал собеседник агентства.Пострадали семь человек, 12 спасены. В МЧС считают, что людей под завалами больше не осталось.Разрушены шесть квартир на двух этажах здания.Управление СК по Забайкалью возбудило уголовное дело по статям "оказание услуг ненадлежащего качества" и "халатность". Прокуратура ведет свою проверку.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Забайкальский край, Россия
В жилом доме в Забайкалье взорвался газ

В жилом доме в поселке Антипиха под Читой взорвался газ, повреждены два этажа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВзрыв бытового газа в Забайкалье
Взрыв бытового газа в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости
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Взрыв бытового газа в Забайкалье
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мар — РИА Новости. В доме в поселке Антипиха под Читой произошел взрыв бытового газа, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Забайкалью.

"Произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Боровая", — рассказал собеседник агентства.
Пострадали семь человек, 12 спасены. В МЧС считают, что людей под завалами больше не осталось.
Разрушены шесть квартир на двух этажах здания.
Управление СК по Забайкалью возбудило уголовное дело по статям "оказание услуг ненадлежащего качества" и "халатность". Прокуратура ведет свою проверку.
Взрыв газа в жилом доме в Чите
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Повреждены два этажа пятиэтажки.

Жилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа

Повреждены два этажа пятиэтажки.

© РИА Новости
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2 из 8
© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите. Кадр видео

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
3 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой. Стоп-кадр видео

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

© РИА Новости / МЧС РФ
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4 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и 10 единиц техники.

Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и 10 единиц техники.

© РИА Новости / МЧС РФ
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Жилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

На месте работают спасатели и следователи.

Штаб службы МЧС РФ у жилого дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, в поселке Антипиха под Читой

На месте работают спасатели и следователи.

© РИА Новости / МЧС РФ
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7 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

Жилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа

СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
1 из 8

Повреждены два этажа пятиэтажки.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
3 из 8

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и 10 единиц техники.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

На месте работают спасатели и следователи.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Забайкальский крайРоссия
 
 
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