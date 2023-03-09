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В жилом доме в Забайкалье взорвался газ

В жилом доме в Забайкалье взорвался газ - РИА Новости, 09.03.2023

В жилом доме в Забайкалье взорвался газ

В доме в поселке Антипиха под Читой произошел взрыв бытового газа, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Забайкалью."Произошел взрыв бытового газа... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:19

2023-03-09T09:19

2023-03-09T11:49

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

забайкальский край

россия

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ЧИТА, 9 мар — РИА Новости. В доме в поселке Антипиха под Читой произошел взрыв бытового газа, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Забайкалью."Произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Боровая", — рассказал собеседник агентства.Пострадали семь человек, 12 спасены. В МЧС считают, что людей под завалами больше не осталось.Разрушены шесть квартир на двух этажах здания.Управление СК по Забайкалью возбудило уголовное дело по статям "оказание услуг ненадлежащего качества" и "халатность". Прокуратура ведет свою проверку.

забайкальский край

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край, россия