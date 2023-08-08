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При взрыве газа в доме в Астрахани погибли два человека - РИА Новости, 08.08.2023
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13:40 08.08.2023 (обновлено: 15:21 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/vzryv-1888841782.html
При взрыве газа в доме в Астрахани погибли два человека
При взрыве газа в доме в Астрахани погибли два человека - РИА Новости, 08.08.2023
При взрыве газа в доме в Астрахани погибли два человека
В жилом доме в Астрахани взорвался бытовой газ, погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:40
2023-08-08T15:21
происшествия
астрахань
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В жилом доме в Астрахани взорвался бытовой газ, погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "При взрыве бытового газа в жилом доме на улице Адмирала Нахимова, предварительно, погибли два человека и четверо пострадали", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 14:20 по местному времени (13:20 мск) возгорание удалось локализовать.В свою очередь, представитель областного Минздрава уточнил, что в результате взрыва два человека получили ожоги, их госпитализировали. Еще у четырех женщин поднялось давление, им оказали помощь на месте. Позднее в ведомстве уточнили, что число пострадавших увеличилось до десяти.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что для жильцов дома развернули пункт временного размещения, который находится в здании школы № 74.
https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html
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происшествия, астрахань
Происшествия, Астрахань
При взрыве газа в доме в Астрахани погибли два человека

Два человека погибли при взрыве бытового газа в жилом доме в Астрахани

© МЧС АСТРАХАНЬ/TelegramНа месте взрыва газа в жилом доме в Астрахани. 8 августа 2023
На месте взрыва газа в жилом доме в Астрахани. 8 августа 2023
© МЧС АСТРАХАНЬ/Telegram
На месте взрыва газа в жилом доме в Астрахани. 8 августа 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В жилом доме в Астрахани взорвался бытовой газ, погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"При взрыве бытового газа в жилом доме на улице Адмирала Нахимова, предварительно, погибли два человека и четверо пострадали", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 14:20 по местному времени (13:20 мск) возгорание удалось локализовать.
В свою очередь, представитель областного Минздрава уточнил, что в результате взрыва два человека получили ожоги, их госпитализировали. Еще у четырех женщин поднялось давление, им оказали помощь на месте.
Позднее в ведомстве уточнили, что число пострадавших увеличилось до десяти.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что для жильцов дома развернули пункт временного размещения, который находится в здании школы № 74.
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