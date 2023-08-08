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При взрыве газа в доме в Астрахани погибли два человека
При взрыве газа в доме в Астрахани погибли два человека - РИА Новости, 08.08.2023
При взрыве газа в доме в Астрахани погибли два человека
В жилом доме в Астрахани взорвался бытовой газ, погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:40
2023-08-08T13:40
2023-08-08T15:21
происшествия
астрахань
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В жилом доме в Астрахани взорвался бытовой газ, погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "При взрыве бытового газа в жилом доме на улице Адмирала Нахимова, предварительно, погибли два человека и четверо пострадали", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 14:20 по местному времени (13:20 мск) возгорание удалось локализовать.В свою очередь, представитель областного Минздрава уточнил, что в результате взрыва два человека получили ожоги, их госпитализировали. Еще у четырех женщин поднялось давление, им оказали помощь на месте. Позднее в ведомстве уточнили, что число пострадавших увеличилось до десяти.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что для жильцов дома развернули пункт временного размещения, который находится в здании школы № 74.
https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань
При взрыве газа в доме в Астрахани погибли два человека
Два человека погибли при взрыве бытового газа в жилом доме в Астрахани
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В жилом доме в Астрахани взорвался бытовой газ, погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"При взрыве бытового газа в жилом доме на улице Адмирала Нахимова, предварительно, погибли два человека и четверо пострадали", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 14:20 по местному времени (13:20 мск) возгорание удалось локализовать.
В свою очередь, представитель областного Минздрава уточнил, что в результате взрыва два человека получили ожоги, их госпитализировали. Еще у четырех женщин поднялось давление, им оказали помощь на месте.
Позднее в ведомстве уточнили, что число пострадавших увеличилось до десяти.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил
, что для жильцов дома развернули пункт временного размещения, который находится в здании школы № 74.
Случаи взрыва газа в жилых домах в России в 2023 году