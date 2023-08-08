https://ria.ru/20230808/vzryv-1888841782.html

При взрыве газа в доме в Астрахани погибли два человека

При взрыве газа в доме в Астрахани погибли два человека - РИА Новости, 08.08.2023

При взрыве газа в доме в Астрахани погибли два человека

В жилом доме в Астрахани взорвался бытовой газ, погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:40

2023-08-08T13:40

2023-08-08T15:21

происшествия

астрахань

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В жилом доме в Астрахани взорвался бытовой газ, погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "При взрыве бытового газа в жилом доме на улице Адмирала Нахимова, предварительно, погибли два человека и четверо пострадали", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 14:20 по местному времени (13:20 мск) возгорание удалось локализовать.В свою очередь, представитель областного Минздрава уточнил, что в результате взрыва два человека получили ожоги, их госпитализировали. Еще у четырех женщин поднялось давление, им оказали помощь на месте. Позднее в ведомстве уточнили, что число пострадавших увеличилось до десяти.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что для жильцов дома развернули пункт временного размещения, который находится в здании школы № 74.

https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html

астрахань

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астрахань