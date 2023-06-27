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Крупные пожары в жилых домах в России в 2022-2023 годах

Крупные пожары в жилых домах в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 27.06.2023

Крупные пожары в жилых домах в России в 2022-2023 годах

в Омске загорелась крыша пятиэтажного жилого дома на площади около 1,8 тысячи квадратных метров. По данным пресс-службы МЧС России, из здания самостоятельно... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:54

2023-06-27T11:54

2023-06-27T11:54

справки

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожары

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202327 июня в Омске загорелась крыша пятиэтажного жилого дома на площади около 1,8 тысячи квадратных метров. По данным пресс-службы МЧС России, из здания самостоятельно эвакуировались 43 человека, еще 27 спасены пожарно-спасательными подразделениями, из них восемь детей. Предварительно, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 59 человек и 14 единиц техники. В 10.48 мск пожар был локализован.21 июня в селе Черкутино Владимирской области произошел пожар в многоквартирном доме. По данным ГУМЧС по региону, из дома был эвакуирован 51 человек, в том числе девять детей. Огонь был локализован на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Пострадавших не было.18 июня в деревне Саитово Тукаевского района Татарстана загорелся частный жилой дом. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате пожара погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2016-2019 годов рождения. По данным правоохранительных органов, в доме проживали восемь человек (из них четверо детей). Семья была неблагополучной. Мать детей успела выйти из горящего дома.14 июня в центре Казани загорелась кровля жилого дома по улице Чехова, 8/2. Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров, из дома эвакуированы 132 человека. Информации о погибших и пострадавших нет. По информации мэрии Казани, в доме 66 квартир, в которых проживают 142 человека.21 мая в Арамиле (Свердловская область) произошло возгорание хозяйственных построек, затем огонь перешел на многоквартирный жилой дом барачного типа. Уточнялось, что быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них семеро детей. Информации о пострадавших не поступало.17 мая в Оренбурге загорелась кровля жилого дома. Площадь пожара достигла 700 квадратных метров. К тушению привлекались 74 человека и 33 единицы техники.26 апреля в Тюмени загорелась кровля жилого дома на улице Воровского, 21. Из горящего здания эвакуировали 38 человек. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. Огонь был локализован на площади 960 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 109 человек и свыше 30 единиц техники.22 марта в историческом центре Самары загорелось здание доходного дома Челышева. Огонь вспыхнул на площади 180 квадратных метров. Позднее в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара возросла до 1,4 тысячи квадратных метров. 23 марта в 2.13 мск пожар был локализован на этой же площади. В 6.24 мск пожар полностью ликвидирован. По предварительным данным регионального ГУ МЧС, причина пожара – неосторожное обращение с огнем при использовании газовой плиты. В доме были зарегистрированы 110 человек, было эвакуировано 60 жильцов. По информации прокуратуры Самарской области, доходный дом купца Челышева был построен в 1899 году и является памятником культурного наследия федерального значения.21 февраля в Москве на Международной улице загорелось здание, где располагается отель и бывшее общежитие, переделанное под обычный жилой фонд. В результате пожара погибли семь человек, в том числе двое детей. Пострадали 11 человек. Представитель экстренных служб столицы рассказал, что очаг пожара находился в квартире №60 на пятом этаже 16-этажного здания. Всего сгорели шесть квартир.17 февраля в поселке Мамоны под Иркутском утром загорелся двухквартирный жилой дом. К моменту прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. После ликвидации открытого горения в доме были обнаружены пять погибших – трое мужчин и две женщины.202214 декабря в якутском селе Чурапча произошел пожар в многоквартирном доме. Площадь возгорания составила 130 квадратных метров. На тушение были привлечены 18 человек личного состава и пять единиц техники государственной противопожарной службы Якутии. При пожаре пострадали 12 человек.18 ноября в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе Башкирии произошел пожар в одной из квартир жилого двухквартирного частного дома. Погибло семь человек, в том числе пять детей. В семье воспитывались семь детей, во время пожара отец смог спасти двоих, но сам погиб. Экстренные службы назвали возможной причиной пожара короткое замыкание.27 августа в поселке Советский Устьянского района Архангельской области произошел пожар в частном доме. Погибли пять человек: четыре мужчины и одна женщина.17 июля в селе Колбинка Томской области произошел пожар в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме. Погибли семь человек. Среди погибших – пятеро детей.23 мая в подмосковном Пушкино в частном жилом доме произошел пожар, общая площадь составила 192 квадратных метра. Погибли пять человек, в том числе двое детей.13 февраля в якутском селе Сунтар в двухэтажном частном доме произошел пожар. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В результате пожара погибли шесть человек, в том числе четверо детей.15 января в Каменском районе Ростовской области загорелся частный жилой дом. В результате возгорания погибли пять человек. По данным следствия, при пожаре погибли 45-летний хозяин дома, его 55-летняя сожительница, а также трое их знакомых: мужчина 1977 года рождения и две женщины 1956 и 1981 годов рождения.9 января в городе Шарья Костромской области горел деревянный дом. В результате возгорания погибли пять человек, в том числе двое детей. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации отопительного котла.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары