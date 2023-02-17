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Стала известна причина пожара в иркутском поселке, где погибли пять человек
Стала известна причина пожара в иркутском поселке, где погибли пять человек - РИА Новости, 17.02.2023
Стала известна причина пожара в иркутском поселке, где погибли пять человек
Хозяин дома в поселке под Иркутском ночью закурил в постели, что стало причиной пожара с гибелью пяти человек, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T08:43
2023-02-17T08:43
2023-02-17T08:43
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Хозяин дома в поселке под Иркутском ночью закурил в постели, что стало причиной пожара с гибелью пяти человек, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В поселке Мамоны под Иркутском утром в пятницу загорелся двухквартирный жилой дом. К месту возгорания были направлены 4 пожарных расчета. К моменту их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались 6 человек. После ликвидации открытого горения в доме были обнаружены 5 погибших – трое мужчин и две женщины. Известно, что накануне вечером компания распивала спиртное. Пожар был обнаружен рано утром соседями. Отмечается, что в квартире, где проживал мужчина-инвалид, работниками администрации дважды устанавливался пожарный извещатель, так как семья состояла на учете в органах соцзащиты. При проверках периодически выяснялось, что хозяин дома отключал датчик из-за его постоянного срабатывания. Обгоревший корпус извещателя был найден в квартире. Соседи звука пожарной сигнализации не услышали. Специалисты предполагают, что он был отключен. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Стала известна причина пожара в иркутском поселке, где погибли пять человек
МЧС: причиной пожара в поселке Мамоны, где погибли пять человек, стало курение в постели