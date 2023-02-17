https://ria.ru/20230217/pozhar-1852575546.html

Стала известна причина пожара в иркутском поселке, где погибли пять человек

Стала известна причина пожара в иркутском поселке, где погибли пять человек - РИА Новости, 17.02.2023

Стала известна причина пожара в иркутском поселке, где погибли пять человек

Хозяин дома в поселке под Иркутском ночью закурил в постели, что стало причиной пожара с гибелью пяти человек, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T08:43

2023-02-17T08:43

2023-02-17T08:43

происшествия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Хозяин дома в поселке под Иркутском ночью закурил в постели, что стало причиной пожара с гибелью пяти человек, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В поселке Мамоны под Иркутском утром в пятницу загорелся двухквартирный жилой дом. К месту возгорания были направлены 4 пожарных расчета. К моменту их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались 6 человек. После ликвидации открытого горения в доме были обнаружены 5 погибших – трое мужчин и две женщины. Известно, что накануне вечером компания распивала спиртное. Пожар был обнаружен рано утром соседями. Отмечается, что в квартире, где проживал мужчина-инвалид, работниками администрации дважды устанавливался пожарный извещатель, так как семья состояла на учете в органах соцзащиты. При проверках периодически выяснялось, что хозяин дома отключал датчик из-за его постоянного срабатывания. Обгоревший корпус извещателя был найден в квартире. Соседи звука пожарной сигнализации не услышали. Специалисты предполагают, что он был отключен. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html

иркутская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)