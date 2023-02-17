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Стала известна причина пожара в иркутском поселке, где погибли пять человек - РИА Новости, 17.02.2023
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Стала известна причина пожара в иркутском поселке, где погибли пять человек
Стала известна причина пожара в иркутском поселке, где погибли пять человек - РИА Новости, 17.02.2023
Стала известна причина пожара в иркутском поселке, где погибли пять человек
Хозяин дома в поселке под Иркутском ночью закурил в постели, что стало причиной пожара с гибелью пяти человек, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T08:43
2023-02-17T08:43
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Хозяин дома в поселке под Иркутском ночью закурил в постели, что стало причиной пожара с гибелью пяти человек, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В поселке Мамоны под Иркутском утром в пятницу загорелся двухквартирный жилой дом. К месту возгорания были направлены 4 пожарных расчета. К моменту их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались 6 человек. После ликвидации открытого горения в доме были обнаружены 5 погибших – трое мужчин и две женщины. Известно, что накануне вечером компания распивала спиртное. Пожар был обнаружен рано утром соседями. Отмечается, что в квартире, где проживал мужчина-инвалид, работниками администрации дважды устанавливался пожарный извещатель, так как семья состояла на учете в органах соцзащиты. При проверках периодически выяснялось, что хозяин дома отключал датчик из-за его постоянного срабатывания. Обгоревший корпус извещателя был найден в квартире. Соседи звука пожарной сигнализации не услышали. Специалисты предполагают, что он был отключен. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
08:43 17.02.2023
 
Стала известна причина пожара в иркутском поселке, где погибли пять человек

МЧС: причиной пожара в поселке Мамоны, где погибли пять человек, стало курение в постели

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ИРКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Хозяин дома в поселке под Иркутском ночью закурил в постели, что стало причиной пожара с гибелью пяти человек, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В поселке Мамоны под Иркутском утром в пятницу загорелся двухквартирный жилой дом. К месту возгорания были направлены 4 пожарных расчета. К моменту их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались 6 человек. После ликвидации открытого горения в доме были обнаружены 5 погибших – трое мужчин и две женщины. Известно, что накануне вечером компания распивала спиртное. Пожар был обнаружен рано утром соседями.
"Эксперты МЧС России установили, что пожар в Мамонах, где погибли пять человек, случился из-за небольшого источника зажигания на кровати: ночью хозяин дома закурил в постели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в квартире, где проживал мужчина-инвалид, работниками администрации дважды устанавливался пожарный извещатель, так как семья состояла на учете в органах соцзащиты. При проверках периодически выяснялось, что хозяин дома отключал датчик из-за его постоянного срабатывания. Обгоревший корпус извещателя был найден в квартире. Соседи звука пожарной сигнализации не услышали. Специалисты предполагают, что он был отключен.
СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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ПроисшествияИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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