https://ria.ru/20230217/pozhar-1852559063.html

После пожара в доме в Иркутской области обнаружили тела пяти человек

После пожара в доме в Иркутской области обнаружили тела пяти человек - РИА Новости, 17.02.2023

После пожара в доме в Иркутской области обнаружили тела пяти человек

Тела пяти человек обнаружены в селе Мамоны в Иркутской области после пожара в доме, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T01:27

2023-02-17T01:27

2023-02-17T01:41

происшествия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Тела пяти человек обнаружены в селе Мамоны в Иркутской области после пожара в доме, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.По информации ведомства, горела одна квартира. Из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Пожар площадью 48 квадратных метров уже потушен.

https://ria.ru/20230211/pozhar-1851374180.html

иркутская область

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2023

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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)