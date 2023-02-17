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После пожара в доме в Иркутской области обнаружили тела пяти человек
После пожара в доме в Иркутской области обнаружили тела пяти человек - РИА Новости, 17.02.2023
После пожара в доме в Иркутской области обнаружили тела пяти человек
Тела пяти человек обнаружены в селе Мамоны в Иркутской области после пожара в доме, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T01:27
2023-02-17T01:27
2023-02-17T01:41
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Тела пяти человек обнаружены в селе Мамоны в Иркутской области после пожара в доме, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.По информации ведомства, горела одна квартира. Из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Пожар площадью 48 квадратных метров уже потушен.
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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
01:27 17.02.2023 (обновлено: 01:41 17.02.2023)
После пожара в доме в Иркутской области обнаружили тела пяти человек
МЧС: после пожара в селе Мамоны в Иркутской области обнаружили тела пяти человек