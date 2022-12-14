https://ria.ru/20221214/pozhar-1838667270.html
В Якутии из-за пожара в жилом доме пострадали девять человек
В Якутии из-за пожара в жилом доме пострадали девять человек - РИА Новости, 14.12.2022
В Якутии из-за пожара в жилом доме пострадали девять человек
Девять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в якутском селе Чурапча, пожар локализован, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:24
2022-12-14T17:24
2022-12-14T17:36
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808755377_0:187:3309:2048_1920x0_80_0_0_cbdd03c1148fbdcaa4355861fd3e3897.jpg
ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Девять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в якутском селе Чурапча, пожар локализован, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.По данным ведомства, в среду вечером в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме по улице Ярославского в селе Чурапча."Через 4 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь. В результате опасных факторов пожара госпитализировано 5 человек и 4 обратились в медучреждение с признаками отравления. Пожар локализован на площади 130 квадратных метров", - рассказали в ГУМЧС.На тушение привлечены 18 человек личного состава и 5 единиц техники государственной противопожарной службы Якутии.В свою очередь в прокуратуре республики сообщили о проверке по факту пожара. Предварительно установлено, что возгорание произошло в 12-квартирном жилом доме 1976 года постройки. Огнём поврежден первый подъезд дома.
https://ria.ru/20221214/pozhar-1838626803.html
https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808755377_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_68236f3d91c49ea9188d2aa58d78fe7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
17:24 14.12.2022 (обновлено: 17:36 14.12.2022)
В Якутии из-за пожара в жилом доме пострадали девять человек
В Якутии в селе Чурапча из-за пожара в жилом доме пострадали девять человек