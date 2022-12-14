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В Якутии из-за пожара в жилом доме пострадали девять человек - РИА Новости, 14.12.2022
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В Якутии из-за пожара в жилом доме пострадали девять человек
В Якутии из-за пожара в жилом доме пострадали девять человек - РИА Новости, 14.12.2022
В Якутии из-за пожара в жилом доме пострадали девять человек
Девять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в якутском селе Чурапча, пожар локализован, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:24
2022-12-14T17:36
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Девять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в якутском селе Чурапча, пожар локализован, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.По данным ведомства, в среду вечером в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме по улице Ярославского в селе Чурапча."Через 4 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь. В результате опасных факторов пожара госпитализировано 5 человек и 4 обратились в медучреждение с признаками отравления. Пожар локализован на площади 130 квадратных метров", - рассказали в ГУМЧС.На тушение привлечены 18 человек личного состава и 5 единиц техники государственной противопожарной службы Якутии.В свою очередь в прокуратуре республики сообщили о проверке по факту пожара. Предварительно установлено, что возгорание произошло в 12-квартирном жилом доме 1976 года постройки. Огнём поврежден первый подъезд дома.
https://ria.ru/20221214/pozhar-1838626803.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
17:24 14.12.2022 (обновлено: 17:36 14.12.2022)
 
В Якутии из-за пожара в жилом доме пострадали девять человек

В Якутии в селе Чурапча из-за пожара в жилом доме пострадали девять человек

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Девять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в якутском селе Чурапча, пожар локализован, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.
По данным ведомства, в среду вечером в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме по улице Ярославского в селе Чурапча.
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В центре Москвы один человек пострадал при пожаре в жилом доме
"Через 4 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь. В результате опасных факторов пожара госпитализировано 5 человек и 4 обратились в медучреждение с признаками отравления. Пожар локализован на площади 130 квадратных метров", - рассказали в ГУМЧС.
На тушение привлечены 18 человек личного состава и 5 единиц техники государственной противопожарной службы Якутии.
В свою очередь в прокуратуре республики сообщили о проверке по факту пожара. Предварительно установлено, что возгорание произошло в 12-квартирном жилом доме 1976 года постройки. Огнём поврежден первый подъезд дома.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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