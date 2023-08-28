https://ria.ru/20230828/pozhar-1892629426.html

Пожар в жилом доме в Красногорске локализовали

Пожар в жилом доме в Красногорске локализовали - РИА Новости, 28.08.2023

Пожар в жилом доме в Красногорске локализовали

Крупный пожар в жилом доме в подмосковном Красногорске удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:53

2023-08-28T11:53

2023-08-28T13:30

происшествия

красногорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Крупный пожар в жилом доме в подмосковном Красногорске удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 11.46 объявлена локализация пожара на площади 900 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области, по данным с ближайших к месту пожара постов контроля качества воздуха "превышений установленных нормативов не зафиксировано"."Концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 предельно допустимой максимально разовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе", - уточнили в ведомстве.Пожар возник в доме на Пионерской улице — на одном из балконов и кровле. Спасатели эвакуировали 30 человек, включая пятерых детей.

https://ria.ru/20230824/pozhar-1892079385.html

красногорск

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происшествия, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)