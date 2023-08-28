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Пожар в жилом доме в Красногорске локализовали
Пожар в жилом доме в Красногорске локализовали - РИА Новости, 28.08.2023
Пожар в жилом доме в Красногорске локализовали
Крупный пожар в жилом доме в подмосковном Красногорске удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:53
2023-08-28T11:53
2023-08-28T13:30
происшествия
красногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Крупный пожар в жилом доме в подмосковном Красногорске удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 11.46 объявлена локализация пожара на площади 900 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области, по данным с ближайших к месту пожара постов контроля качества воздуха "превышений установленных нормативов не зафиксировано"."Концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 предельно допустимой максимально разовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе", - уточнили в ведомстве.Пожар возник в доме на Пионерской улице — на одном из балконов и кровле. Спасатели эвакуировали 30 человек, включая пятерых детей.
https://ria.ru/20230824/pozhar-1892079385.html
красногорск
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происшествия, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в жилом доме в Красногорске локализовали
МЧС заявило о локализации пожара в жилом доме в подмосковном Красногорске