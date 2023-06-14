https://ria.ru/20230614/pozhar-1878181181.html
В Казани ликвидировали открытое горение крыши жилого дома
В Казани ликвидировали открытое горение крыши жилого дома - РИА Новости, 14.06.2023
В Казани ликвидировали открытое горение крыши жилого дома
Пожарные ликвидировали открытое горение кровли в жилом доме в центре Казани, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T21:51
2023-06-14T21:51
2023-06-14T21:51
происшествия
россия
чехов
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение кровли в жилом доме в центре Казани, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре на кровле пятиэтажного жилого дома по улице Чехова, 8/2, в Казани поступило в 18.35 среды. Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров, из дома эвакуированы 132 человека. Информации о погибших и пострадавших нет. "Ликвидация открытого горения в 21.06", - говорится в сообщении. Прокуратура Татарстана взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также вопросы соблюдения жилищных прав пострадавших граждан. По факту пожара организована проверка. По информации мэрии Казани, в доме 66 квартир, в которых проживают 142 человека. Для их временного размещения подготовлены места в гостинице "Кварт".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, чехов, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Чехов, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казани ликвидировали открытое горение крыши жилого дома
В Казани ликвидировали открытое горение крыши жилого пятиэтажного дома
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение кровли в жилом доме в центре Казани, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре на кровле пятиэтажного жилого дома по улице Чехова, 8/2, в Казани поступило в 18.35 среды. Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров, из дома эвакуированы 132 человека. Информации о погибших и пострадавших нет.
"Ликвидация открытого горения в 21.06", - говорится в сообщении.
Прокуратура Татарстана взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также вопросы соблюдения жилищных прав пострадавших граждан. По факту пожара организована проверка.
По информации мэрии Казани, в доме 66 квартир, в которых проживают 142 человека. Для их временного размещения подготовлены места в гостинице "Кварт".
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