https://ria.ru/20230323/pozhar-1859932941.html

В Самаре ликвидировали пожар в доходном доме Челышева

В Самаре ликвидировали пожар в доходном доме Челышева - РИА Новости, 23.03.2023

В Самаре ликвидировали пожар в доходном доме Челышева

Открытое горение в доходном доме Челышева в историческом центре Самары ликвидировано на площади 1,4 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, идет разборка... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T06:30

2023-03-23T06:30

2023-03-23T10:09

самара

россия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Открытое горение в доходном доме Челышева в историческом центре Самары ликвидировано на площади 1,4 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, идет разборка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В ГУМЧС по региону в среду сообщили, что здание доходного дома Челышева загорелось в историческом центре Самары на площади 180 квадратных метров, эвакуированы 60 человек. Позднее в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара возросла до 1,4 тысячи квадратных метров. В 2.13 мск пожар был локализован на этой же площади."На месте пожара жилого дома в Самаре объявлена ликвидация открытого горения на площади 1400 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Позднее в пресс-службе МЧС России заявили, что пожар полностью потушен. "В 6.24 по московскому времени пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - отметили в пресс-службе.По информации прокуратуры Самарской области, доходный дом купца Челышева был построен в 1899 году и является памятником культурного наследия федерального значения. В ведомстве добавили, что по факту возгорания начата проверка, в настоящее время решается вопрос о предоставлении жилья семьям, чьи квартиры пострадали от пожара. По информации администрации города, эвакуированных разместили в пункте временного размещения.

https://ria.ru/20230321/pozhar-1859360279.html

https://ria.ru/20230322/pozhar-1859682599.html

самара

россия

самарская область

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самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия